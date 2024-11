Новая дата выхода

Когда мы впервые услышали о проекте InZOI год назад, он поразил зрителей своей значительно более реалистичной графикой, чем в Sims, и большими амбициями, обещая современный взгляд на жанр. Хотя выход игры отложен до следующего года, хорошая новость заключается в том, что теперь у нее есть подтвержденная дата раннего доступа: 28 марта 2025 года. Подтверждение поступило в письме к сообществу от продюсера и режиссера Хенджуна Кима, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.

Мы извиняемся, что не смогли предоставить вам игру раньше, но это решение отражает наше стремление дать inZOI лучший старт,

– сказал Ким.

При этом он сравнил разработку игры с процессом роста человека: "Говорят, что среди приматов воспитание человеческого ребенка до взрослого возраста занимает дольше всего времени, потому что люди должны быть готовы выдержать и адаптироваться к своему постоянно меняющемуся окружению. Дополнительная любовь и забота, необходимы для того, чтобы вырастить ребенка к взрослой жизни. Вот как я вижу наше путешествие с inZOI".

Студия решила подождать после того, как получила много отзывов о наборе для создания персонажей игры, который она ранее выпустила отдельно от самой игры в открытый доступ. Первые игроки, по словам разработчиков, прислали огромное количество впечатлений и предложений, что позволило внести немало изменений, но и означало, что теперь нужно больше времени.

Кроме управления виртуальными персонажами, их развития и строительства, игра также обещает миры, вдохновленные Сеулом, Лос-Анджелесом и Индонезией. Частью проекта являются даже транспортные средства, которыми можно управлять.

После того, как Paradox отменила свой собственный проект Life by You и недавно закрыла студию, многие поклонники The Sims обратились к InZOI, чтобы удовлетворить свою потребность в чем-то новом, поскольку Sims уже слишком долгое время не получает новой полноценной части, вместо этого выпуская небольшие обновления. Недавно EA подтвердила, что не имеет планов по продолжению, а Project Rene, который много лет считали этим продолжением, на самом деле является онлайн-игрой в той же вселенной.