Кто претендует на награду

Ожидается, что церемония награждения пройдет 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Это будет третий раз, когда награда за лучший саундтрек к видеоиграм вручается в рамках Grammy. Впервые ее присудили в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

В этом году в пятерку номинантов вошли такие игры:

Avatar: Frontiers of Pandora. Композитор Пинар Топрак.

God of War Ragnarök: Valhalla. Композитор Беар Маккрири.

Marvel's Spider-Man 2. Композитор Джон Паэзано.

Star Wars Outlaws. Композитор Вилберт Роже II.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Композитор Винифред Филлипс.

Для Беара МакКрири это уже третья номинация и он единственный, кого номинируют каждый год с момента основания премии. Ранее он был номинирован за Call of Duty: Vanguard и базовую игру God of War Ragnarök.

По словам Recording Academy, которая занимается организацией мероприятия, награда "отмечает совершенство альбомов саундтреков, состоящих преимущественно из оригинальных партитур и созданные специально для видеоигр или других интерактивных медиа, выпущенных в течение квалификационного периода, или в качестве дополнения к ним".

Первым победителем премии в 2023 году стала Assassin's Creed Valhalla, чья музыка для DLC Dawn of Ragnarök Стефани Эконому опередила Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy и Old World.

Награду 2024 года получила игра Star Wars Jedi: Survivor, созданная Стивеном Бартоном и Горди Хаабом. Она обошла Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy и Stray Gods: The Roleplaying Musical.