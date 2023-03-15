Гравці Fortnite отримають від видавця неймовірні 245 мільйонів доларів: що трапилося

Федеральна торгова комісія США (FTC) опублікувала свою постанову, яка зобов'язує Epic Games виплатити 245 мільйонів доларів гравцям Fortnite. Для багатьох геймерів це стане приємною новиною.

Видавця гри Fortnite, що він буцімто "обманом змусили користувачів робити внутрішньоігрові покупки".

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245 мільйонів доларів для гравців Fortnite

Fortnite спочатку випущений у ранньому доступі в 2017 році, а тепер перетворився на одну з найбільших ігор. Завдяки широкій доступності на різних пристроях від мобільних телефонів до консолей і нескінченному потоку кросоверів поп-культури у Fortnite, безкоштовний шутер від Epic став синонімом жанру Battle Royale в умах багатьох геймерів.

Успіх гри, спричинений покупками гравців у грі щомісяця на мільйони доларів, дозволив Epic Games продовжувати надавати масштабні безкоштовні оновлення Fortnite, які допомагають грі постійно розвиватися.

Оскільки прибутки Epic Games у Fortnite продовжували зростати, тож зростав і контроль з боку фінансових і споживчих регуляторів як у США, так і за кордоном.

Розпорядження про виплату в розмірі 245 мільйонів доларів США, ухвалене сьогодні FTC, є частиною більшого врегулювання, пов'язаного з використанням Epic "темних шаблонів" у Fortnite, які були розроблені, щоб змусити гравців накопичувати ненавмисні витрати.

"Темний шаблон" дизайнерських хитрощів, який призвів до наказу FTC, включав "неінтуїтивні, непослідовні та заплутані" макети кнопок, які дозволяли гравцям легко випадково витратити гроші у Fortnite одним натисканням кнопки.

Крім того, FTC стверджувала, що Epic Games навмисно дозволила дітям витрачати гроші в грі без дозволу батьків і що Epic помстилася гравцям, які оскаржували помилкові звинувачення, блокуючи облікові записи цих гравців.

Тепер видавця змусили виплатити 245 мільйонів доларів. Вони повинні компенсувати геймерам тисячі таких випадкових покупок.