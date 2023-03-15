Издателя игры Fortnite, что он якобы "обманом заставили пользователей совершать внутриигровые покупки".

Читайте также Самые прибыльные франшизы в истории видеоигр: какие проекты возглавили рейтинг

245 миллионов долларов для игроков Fortnite

Fortnite изначально выпущен в раннем доступе в 2017 году, а тепер превратился в одну из самых больших игр. Благодаря широкой доступности на разных устройствах от мобильных телефонов к консолям и бесконечному потоку кроссоверов поп-культуры в Fortnite, бесплатный шутер от Epic стал синонимом жанра Battle Royale в умах многих геймеров.

Успех игры, вызванный покупками игроков в игре ежемесячно на миллионы долларов, позволил Epic Games продолжать предоставлять масштабные бесплатные обновления Fortnite, помогающие игре постоянно развиваться.

Поскольку доходы Epic Games в Fortnite продолжали расти, рос и контроль со стороны финансовых и потребительских регуляторов как в США, так и за рубежом.

Распоряжение о выплате 245 миллионов долларов США, принятое сегодня FTC, является частью большего урегулирования, связанного с использованием Epic "темных шаблонов" в Fortnite, которые были разработаны, чтобы заставить игроков накапливать непреднамеренные расходы.

"Темный шаблон" дизайнерских уловок, приведший к приказу FTC, включал "неинтуитивные, непоследовательные и запутанные" макеты кнопок, позволявшие игрокам легко случайно потратить деньги в Fortnite одним нажатием кнопки.

Кроме того, FTC утверждала, что Epic Games намеренно разрешила детям тратить деньги в игре без разрешения родителей и что Epic отомстила игрокам, которые оспаривали ошибочные обвинения, блокируя учетные записи этих игроков.

Теперь издателя заставили выплатить 245 миллионов долларов. Они должны компенсировать геймерам тысячи подобных случайных покупок.