Загадковий натяк у соціальних мережах

Приводом для бурхливих обговорень стала несподівана реакція авторів гри на пропозицію одного з користувачів платформи X. Шанувальник закликав додати у гру персонажів із хітових аніме One Piece та Chainsaw Man, на що розробники королівської битви опублікували зображення талончика зі словами прохання зайняти чергу, пише Insider Gaming.

Спільнота миттєво сприйняла цей жартівливий жест як прозорий натяк на майбутнє масштабне співробітництво. Геймери переконані, що перші кросовери з'являться зовсім скоро.

Що відомо про фінал сьомої глави

Інсайдери ще минулого місяця стверджували, що фінальний мінісезон сьомої глави розробники повністю присвятять всесвіту One Piece. Протягом останніх тижнів ці чутки отримали додаткові підтвердження, а свіжий натяк лише підігрів очікування аудиторії.

Зараз у грі триває сезон на ігрову тематику, а також геловінська подія Fortnitemares, до якої автори додали персонажів Five Nights at Freddy's, Слендермена, Фредді Крюгера та Бітлджуса. Цей святковий захід завершиться на початку листопада, після чого розпочнеться новий етап розвитку проєкту.

Активність Fortnite у мережі X навряд чи є залізобетонним підтвердженням планів щодо майбутньої колаборації з аніме-франшизами, проте розробники нечасто прямо відповідають на прохання фанатів. Тож надія таки є.

Свіжі подробиці шанувальники можуть дізнатися вже наступного тижня разом із черговим оновленням гри. Повноцінні деталі та розклад розробники розкриють наприкінці жовтня напередодні старту вирішального мінісезону, реліз якого призначили на 1 листопада.