Epic Games оновлюють Fortnite ледь не щотижня. Однак невеличкі виправлення багів і масштабні оновлення – це зовсім різні речі й кожного разу, коли виходить об'ємний патч, дата-майнери беруться за нього якнайшвидше, щоб отримати всю можливу інформацію про плани розробників.

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Майже два роки тому відомий фортнайтівський інсайдер знайшов у даних гри кумедну текстуру під кодовою назвою "FrenchFry".

Після розшифровки цього файлу, виявилося, що на ній зображений титульний персонаж мультика Family Guy – Пітер Гріфін у відомій мемній сцені, де він тримається за коліно від болю перед тим як вступити в бій зі своїм злісним ворогом – гігантською куркою.

Це змусило фанатів гри та серіалу повірити, що Пітер чи інші персонажі потенційно можуть приєднатися до великого списку скінів Fortnite. Попри це, сподівання не справдились.

Легендарний момент мультсеріалу / зображення з familyguy.fandom.com

Однак тепер чутки про те, що скін Family Guy насправді може опинитися в грі запалали з новою силою. Той самий інсайдер знайшов у файлах проєкту новий косметичний предмет з ідентифікатором, підозріло схожим на назву файлу, знайденого два роки тому: "CID_TBD_Athena_Commando_M_FrenchFry".

Якщо розшифрувати цей набір слів, то стає ясно, що в грі було створено чоловічий скін, пов'язаний з кодовою назвою "FrenchFry". Дуже ймовірно, що якщо який-небудь персонаж чоловічого роду із Family Guy потрапить до Fortnite ним буде саме голова сімейства Пітер Гріфін.

Багато шанувальників далі не вірять, що подібна співпраця коли-небудь відбудеться. Можливо, якийсь дотепник з Epic Games просто таким чином водить геймерів за ніс, щоб потролити дата-майнерів.

Однак з іншого боку подібні витоки уже неодноразово підтверджувалися. Отож, правду покаже лише час.