Після закриття трьох режимів у Fortnite розробники працюють над сімома новими

Нещодавнє рішення Epic Games припинити підтримку кількох популярних режимів у Fortnite викликало чимало дискусій серед гравців. Проте за лаштунками студії вже триває робота над новими, які мають заповнити порожнечу та запропонувати аудиторії принципово новий ігровий досвід.

Якими будуть майбутні оновлення ігрового всесвіту Fortnite?

Лише кілька тижнів тому Epic Games офіційно оголосила про закриття трьох ігрових режимів у Fortnite: Ballistic, Rocket Racing та Festival Battle Stage. Згідно з офіційним графіком, Ballistic та Festival Battle Stage припинили своє існування 6 квітня 2026 року (хоча деякі дані вказують на 16 квітня для Ballistic), а Rocket Racing залишатиметься доступним до жовтня. Таке рішення розробники пояснили тим, що ці активності не були достатньо захопливими для широкого загалу, хоча Ballistic встиг сформувати навколо себе віддану спільноту, пише Dexerto.

Попри скорочення кількості доступних режимів, прихильникам гри не варто хвилюватися через дефіцит контенту. Новий масштабний витік інформації свідчить про те, що розробники працюють над сімома новими режимами, які наразі перебувають на різних стадіях виробництва. Відомий інсайдер під псевдонімом Loolo оприлюднив список проєктів під кодовими назвами, додавши короткі описи кожного з них. Це свідчить про те, що Epic Games не просто скорочує витрати, а перерозподіляє ресурси для створення більш перспективних напрямків.

Серед найбільш очікуваних новинок виділяється проєкт під назвою WickedSmoke. Це буде соціально-орієнтований режим, ідеологія якого схожа на формат Delulu.

Разом з ним з'явиться UnableRoman – класичний командний бій (Team Deathmatch), який раніше вже фігурував у чутках як один із пріоритетних напрямків для розширення бойового досвіду.

Окрему увагу приділено колаборації з Lego. У межах цієї співпраці розробляються два режими: Rivalry, де гравці зможуть керувати бойовими мехами, та CurioBox – соціальна рольова гра, що нагадує Brick Life.

Любителі динамічних битв зрадіють новинам про MatchMist. Це кодова назва нової мапи для режиму Reload, який пропонує компактніший формат королівської битви, багато в чому схожий на популярний Warzone Resurgence.

Окрім цього, у розробці перебувають проєкти Bulldog та Husky, які, за попередньою інформацією, стануть частиною масштабної співпраці з Disney, над якою Epic Games працює вже тривалий час.

Найбільшу цікавість викликає проєкт BabyCorgi. Інсайдери стверджують, що він безпосередньо пов'язаний із закритим режимом Ballistic. Хоча Ballistic не мав багатомільйонної аудиторії, він мав настільки палких фанатів, що популярний блогер Typical Gamer навіть висловлював бажання викупити цей режим у Epic Games, аби врятувати його від видалення.

Цілком імовірно, що BabyCorgi стане духовним спадкоємцем або переосмисленням цього тактичного шутера від першої особи, пропонуючи гравцям саме той досвід, якого їм бракувало після закриття оригіналу.