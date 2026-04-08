После закрытия трех режимов в Fortnite разработчики работают над семью новыми режимами

Недавнее решение Epic Games прекратить поддержку нескольких популярных режимов в Fortnite вызвало немало дискуссий среди игроков. Однако за кулисами студии уже идет работа над новыми, которые должны заполнить пустоту и предложить аудитории принципиально новый игровой опыт.

Какими будут будущие обновления игровой вселенной Fortnite?

Всего несколько недель назад Epic Games официально объявила о закрытии трех игровых режимов в Fortnite: Ballistic, Rocket Racing и Festival Battle Stage. Согласно официальному графику, Ballistic и Festival Battle Stage прекратили свое существование 6 апреля 2026 года (хотя некоторые данные указывают на 16 апреля для Ballistic), а Rocket Racing будет оставаться доступным до октября. Такое решение разработчики объяснили тем, что эти активности не были достаточно увлекательными для широкой общественности, хотя Ballistic успел сформировать вокруг себя преданное сообщество, пишет Dexerto.

Смотрите также Грандиозную коллаборацию Fortnite с нашим любимым мультфильмом Disney слили задолго до релиза

Несмотря на сокращение количества доступных режимов, поклонникам игры не стоит волноваться из-за дефицита контента. Новая масштабная утечка информации свидетельствует о том, что разработчики работают над семью новыми режимами, которые сейчас находятся на разных стадиях производства. Известный инсайдер под псевдонимом Loolo обнародовал список проектов под кодовыми названиями, добавив краткие описания каждого из них. Это свидетельствует о том, что Epic Games не просто сокращает расходы, а перераспределяет ресурсы для создания более перспективных направлений.

Среди наиболее ожидаемых новинок выделяется проект под названием WickedSmoke. Это будет социально-ориентированный режим, идеология которого похожа на формат Delulu.

Вместе с ним появится UnableRoman – классический командный бой (Team Deathmatch), который ранее уже фигурировал в слухах как одно из приоритетных направлений для расширения боевого опыта.

Отдельное внимание уделено коллаборации с Lego. В рамках этого сотрудничества разрабатываются два режима: Rivalry, где игроки смогут управлять боевыми мехами, и CurioBox – социальная ролевая игра, напоминающая Brick Life.

Любители динамичных сражений обрадуются новостям о MatchMist. Это кодовое название новой карты для режима Reload, который предлагает компактный формат королевской битвы, во многом похожий на популярный Warzone Resurgence.

Кроме этого, в разработке находятся проекты Bulldog и Husky, которые, по предварительной информации, станут частью масштабного сотрудничества с Disney, над которой Epic Games работает уже длительное время.

Наибольший интерес вызывает проект BabyCorgi. Инсайдеры утверждают, что он напрямую связан с закрытым режимом Ballistic. Хотя Ballistic не имел многомиллионной аудитории, он имел настолько горячих фанатов, что популярный блогер Typical Gamer даже выражал желание выкупить этот режим у Epic Games, чтобы спасти его от удаления.

Вполне вероятно, что BabyCorgi станет духовным наследником или переосмыслением этого тактического шутера от первого лица, предлагая игрокам именно тот опыт, которого им не хватало после закрытия оригинала.