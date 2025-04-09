Fortnite натякає на колаборацію з культовим мультсеріалом сучасності

Схоже, що світ Fortnite незабаром поповниться яскравими персонажами з улюбленого мультсеріалу Adventure Time. Розробники з Epic Games не стали довго тримати інтригу, опублікувавши в соціальних мережах зображення Фінна та Джейка, що є прямим натяком на майбутню колаборацію.

Час пригод у Fortnite

Очікується, що вже 11 квітня 2025 року гравці зможуть отримати нові косметичні предмети в тематиці мультфільму Adventure Time, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію, що з'явилась на офіційній сторінці гри Fortnite. Ціни нових цифрових продуктів наразі невідомі.

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Наразі невідомо, чи обмежиться співпраця лише двома персонажами, чиї малюнки опублікували в соцмережах, чи гравців чекає ціла плеяда улюблених героїв, оскільки компанія не давала ніяких коментарів. Але ми маємо кілька витоків інформації, котрі наразі варто сприймати лише як чутки.

Згідно з ними, до Фінна та собаки Джейка приєднаються щонайменше Принцеса Баблгум і Марселіна.

Кожен персонаж матиме власне вбрання, кирку та рюкзак (Back Bling).

Як повідомляється, Фінн і Джейк матимуть власні синхронізовані емоції, а також скіни автомобілів, які можна буде використовувати в Rocket Racing.

Марселіна, і Принцеса матимуть інструменти, які можна буде використовувати у Fortnite Festival (і в королівських битвах).

Нарешті, всі чотири вбрання матимуть версії LEGO Fortnite.

Культова гітара Марселіни у вигляді бойової сокири буде додана до Fortnite, а інший улюблений фанатами персонаж Lumpy Space Princess з'явиться в грі як клавішний інструмент.

Особливий інтерес викликає те, як саме будуть реалізовані скіни, враховуючи нестандартні пропорції персонажів мультфільму. Здатність Джейка до неймовірних розтягувань, імовірно, стане ключем до вирішення цієї проблеми. У будь-якому випадку, спостерігати за пригодами Фінна та Джейка у світі Fortnite має бути вельми цікаво, продовжуючи вже усталену традицію несподіваних та яскравих кросоверів у грі.

Поява Adventure Time, імовірно, співпаде зі спеціальною внутрішньоігровою подією та тематичними завданнями, які гравці повинні будуть виконати, щоб розблокувати різноманітні нагороди. Так відбувається з будь-яким великим кросовером Fortnite.

Нагадаємо, нещодавно в гру додали співачку Сабріну Карпентер.