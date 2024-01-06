На початку грудня Epic Games представила шанувальникам Fortnite три нові ігрові режими, і тепер, здається, що один із них отримає ще 3 власні режими.

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Перший сезон 5 Глави популярної королівської битви презентував гравцям фактично три нові гри всередині основної: Lego Fortnite, Rocket Racing та Fortnite Festival.

При цьому Fortnite Festival стала єдиною з них, яка отримала додаткові режими: Main Stage та Jam Stage.

Трейлер Fortnite Festival – дивитися відео

Однак надійний інсайдер під ніком iFireMonkey нещодавно розповів, що Fortnite Festival невдовзі може отримати ще цілих 3 режими, про що свідчать теги ігрового процесу, знайдені у файлах гри датамайнерами.

Отож, у Fortine Festival потенційно можуть з'явитися ще три режими гри:

Duel

Arena

Music Battle

Як зазначає iFireMonkey, у режимі Music Battle гравців зможуть завдавати шкоди опоненту, правильно потрапляючи в ноти, коли гратимуть ту саму пісню.

Інформації щодо інших двох режимів наразі немає, але Duel, як випливає з назви, ймовірно включатиме змагання для двох гравців.

Своєю чергою Arena, як припускають, може містити рейтингову таблицю лідерів та ранги з нагородами, які можна буде розблоковувати.