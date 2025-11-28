Пішла з молотка найдорожча копія Fortnite в історії – натомість можна було б купити 56 PS5 Pro

Фізична копія безплатної відеогри Fortnite 2017 року випуску пішла з молотка на Heritage Auctions за неймовірну суму. Наприклад, на ці гроші можна було б придбати 56 консолей PS5 Pro.

Рідкісна фізична копія гри Fortnite була продана на аукціоні за рекордні для проєкту гроші. Що зробило примірник таким особливим, розповість 24 Канал з посиланням на gamespot.

Fortnite продали за 42,5 тисячі доларів?

Фізична копія про яку йде мова, була видана Gearbox у 2017 році, ще до того, як Fortnite стала однією з найпопулярніших відеоігор в історії індустрії.

Запечатаний диск для консолі Xbox One, окрім гри, містить також рідкісний набір скінів Storm Master Weapon Pack.

Лоту, який торгувався на Heritage Auctions, було присвоєно рейтинг WATA 10 A++ – найвищий з можливих.

У результаті, 21 листопада примірник Fortnite пішов з торгів за фантастичні 42 500 доларів.

Цікаво, що свого часу ця версія гри продавалася за 60 доларів, тож хтось зробив вельми непогане вкладення.

Що таке рейтинг WATA?