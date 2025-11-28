Пішла з молотка найдорожча копія Fortnite в історії – натомість можна було б купити 56 PS5 Pro
- Фізична копія гри Fortnite була продана на аукціоні за 42 500 доларів.
- Цей примірник був випущений у 2017 році та має рідкісний набір скінів Storm Master Weapon Pack, а також був оцінений рейтингом WATA 10 A ++.
Фізична копія безплатної відеогри Fortnite 2017 року випуску пішла з молотка на Heritage Auctions за неймовірну суму. Наприклад, на ці гроші можна було б придбати 56 консолей PS5 Pro.
Рідкісна фізична копія гри Fortnite була продана на аукціоні за рекордні для проєкту гроші. Що зробило примірник таким особливим, розповість 24 Канал з посиланням на gamespot.
Fortnite продали за 42,5 тисячі доларів?
Фізична копія про яку йде мова, була видана Gearbox у 2017 році, ще до того, як Fortnite стала однією з найпопулярніших відеоігор в історії індустрії.
Запечатаний диск для консолі Xbox One, окрім гри, містить також рідкісний набір скінів Storm Master Weapon Pack.
Лоту, який торгувався на Heritage Auctions, було присвоєно рейтинг WATA 10 A++ – найвищий з можливих.
У результаті, 21 листопада примірник Fortnite пішов з торгів за фантастичні 42 500 доларів.
Цікаво, що свого часу ця версія гри продавалася за 60 доларів, тож хтось зробив вельми непогане вкладення.
Що таке рейтинг WATA?
WATA – це сервіс з сертифікації колекційних відеоігор, де спеціалісти оцінюють стан ігрових картриджів, дисків, запечатаних копій тощо.
Вони надають дві оцінки: цифрову (від 1 до 10) – за загальний стан предмета, та оцінку літерою (від C до А), що відповідає за цілісність упакування, інформує Make Use Of.
Отож, 10 A++ це найвищий рівень, який означає, що примірник фактично "як новий": без дефектів, з ідеальною коробкою, плівкою або запечатаною упаковкою. Саме такі копії максимально ціняться серед колекціонерів.