Світ відеоігор часто дивує не лише геймплеєм, а й незвичайними колабораціями поза межами цифрових просторів. Коли популярні бренди поєднують зусилля, фанати чекають щось на особливе, що виходить за межі звичних тематичних предметів.

Що принесла співпраця Fortnite і King Ice?

Fortnite презентує ювелірну колекцію, випущену разом із King Ice – американським брендом прикрас, який раніше вже випустив тематичні товари по таких іграх, як Halo, Assassin's Creed, Sonic, а також аніме Naruto і Pokemon. Це вже друга спільна серія двох компаній, пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

Старт продажів відбувається 14 серпня 2025 року. Колекція призначена як для відданих шанувальників гри, так і для звичайних поціновувачів стильних аксесуарів.

Нові прикраси поєднують у собі елементи ігрового стилю Fortnite – знайомі символи, улюблені персонажі та впізнавані мотиви дизайну. Вироби, як обіцяє King Ice, виконані з якісних матеріалів, мають сучасний вигляд і підкреслюють неповторну атмосферу геймерської культури. Серед моделей можна знайти кулони, персні, браслети та ланцюжки, натхненні найвідомішими образами всесвіту Fortnite.

Усі предмети, що входять до колекції / Фото King Ice

Ідея об’єднання бренду відеоігор та ювелірної компанії виникла з бажання запропонувати фанатам щось унікальне – можливість відчути улюблений ігровий світ навіть поза екраном.

Для King Ice ця співпраця – спосіб залучити нову аудиторію та зміцнити позиції серед молодіжних трендів. Обидва партнери прагнуть бути на вістрі сучасної моди, даруючи інновації не лише у віртуальному середовищі, а й у повсякденному житті.

Запуск колекції викликав чималий інтерес серед геймерів. Очікується, що нові прикраси розійдуться швидко та стануть помітним елементом фанатського гардеробу.