Мир видеоигр часто удивляет не только геймплеем, но и необычными коллаборациями вне цифровых пространств. Когда популярные бренды объединяют усилия, фанаты ждут чего-то особенного, выходящего за рамки привычных тематических предметов.

Что принесло сотрудничество Fortnite и King Ice?

Fortnite презентует ювелирную коллекцию, выпущенную вместе с King Ice – американским брендом украшений, который ранее уже выпустил тематические товары по таким играм, как Halo, Assassin's Creed, Sonic, а также аниме Naruto и Pokemon. Это уже вторая совместная серия двух компаний, пишет 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

Старт продаж происходит 14 августа 2025 года. Коллекция предназначена как для преданных поклонников игры, так и для обычных ценителей стильных аксессуаров.

Новые украшения сочетают в себе элементы игрового стиля Fortnite – знакомые символы, любимые персонажи и узнаваемые мотивы дизайна. Изделия, как обещает King Ice, выполнены из качественных материалов, имеют современный вид и подчеркивают неповторимую атмосферу геймерской культуры. Среди моделей можно найти кулоны, кольца, браслеты и цепочки, вдохновленные самыми известными образами вселенной Fortnite.

Все предметы, входящие в коллекцию / Фото King Ice

Идея объединения бренда видеоигр и ювелирной компании возникла из желания предложить фанатам что-то уникальное – возможность почувствовать любимый игровой мир даже вне экрана.

Для King Ice это сотрудничество – способ привлечь новую аудиторию и укрепить позиции среди молодежных трендов. Оба партнера стремятся быть на острие современной моды, даря инновации не только в виртуальной среде, но и в повседневной жизни.

Запуск коллекции вызвал немалый интерес среди геймеров. Ожидается, что новые украшения разойдутся быстро и станут заметным элементом фанатского гардероба.