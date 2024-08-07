Аудиторія була буквально шокована, запитуючи, що такого страшного вчинив автор повідомлення. Точна кількість днів його бану становить 2 912 958 днів.

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Що сталося

Як багатокористувацька онлайн-гра, Fortnite має власний кодекс поведінки, який гарантує, що гравці змагаються в безпечному та веселому середовищі. Наразі зрозуміло, що шахрайство, об'єднання в команди, використання багів та експлойтів можуть вплинути на ваш акаунт у Fortnite.

Окрім порушень ігрового процесу, гравці також можуть отримати соціальний бан, який, залежно від серйозності їхніх дій, може призвести до втрати доступу до голосового та текстового чату. Як правило, такий вид бану триває тиждень. Однак цього разу щось пішло не так, і розробники заблокували гравця від взаємодії з іншими користувачами на майже три мільйони днів, що становить 7980 років.



Бан, виданий гравцеві Fortnite / Фото @2-345 на Reddit

Користувач навіть після прямих запитань не пояснив, що саме він зробив, щоб отримати таке покарання. Цілком можливо, що це якийсь збій чи візуальна помилка системи. Однак жодних уточнень про це не було поки що надано.

У коментарях одні гравці щиро цікавляться, що сталося, інші співчувають, а треті підтримують Epic Games, заявляючи, що токсичним гравцям не місце в ігровій спільноті. Але є ще одна група користувачів, які відверто глузують, вигадуючи жарти та меми. Так, один з акаунтів запропонував передавати обліковий запис у спадок нащадкам "з покоління в покоління", щоб "одного дня їхній голос був почутий".

Загалом, це має слугувати нагадуванням для гравців не порушувати правила гри. Зрештою, було б прикро втратити акаунт Fortnite, особливо якщо на ньому збережено чимало куплених скінів, які ніколи не повернуться.