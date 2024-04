Одна з найпопулярніших співачок у світі стане новою гостею у Fortnite

Розробники Fortnite офіційно розкрили свою наступну велику музичну колаборацію. Гра широко відома концертами у віртуальному світі, які залучають мільйонні аудиторії. Цього разу на сцену вийде Біллі Айліш. Як це буде?

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, співачка стане ігровим персонажем, починаючи з 23 квітня. Ви повинні побачити її в Короні Перемоги (Victory Crown).

Поки що деталей небагато, але Біллі Айліш стане головною зіркою наступного сезону Fortnite Festival. Це означає, що ви можете очікувати, що її пісні можна буде слухати в цьому режимі, а її неоново-зелений скін персонажа з'явиться в ігровому магазині.

Авторка пісень і музикантка сама зробила оголошення на своїх особистих сторінках у соціальних мережах, продемонструвавши новий скін, створений на її основі.

Більше ніяких подробиць не було розкрито, але коли в центрі уваги в минулому сезоні була Леді Гага, це включало скін, кілька пісень з її дискографії, які були додані до режиму Fortnite Festival, на додачу до безлічі інших косметичних засобів і не пов'язаних з нею пісень, які можна було розблокувати впродовж фестивального бойового пропуску, або купити в магазині гри.

Біллі Айліш згадувалася в деяких ранніх витоках, які припускали, що такі артисти, як Metallica, Karol G і Snoop Dogg, також стануть частиною майбутньої співпраці з Fortnite. І хоча ці виконавці поки що не були підтверджені, поява авторки популярної пісні "What Was I Made For", яка з'явилась у фільмі "Барбі", додає цим чуткам легітимності.

У мережі вже припустили, що ми можемо почути не лише її старі пісні, а й щось із нового альбому "Hit Me Hard and Soft", який Айліш анонсувала два тижні тому. Імовірно, поява в грі допоможе просувати новий альбом.