Таємниці довкола Elder Scrolls 6

До релізу Elder Scrolls 6 ще далеко, хоча анонсували її аж у 2018 році на виставці E3. Гра досі знаходиться на ранній стадії розробки, тому що її творці займалися іншими проєктами. Оскільки з ними досі не завершили, повноцінна робота над однією з найочікуваніших ігор відкладається, щоб ще трохи попрацювати над Starfield і навіть старою Fallout 4. Але коли ж все-таки чекати на Elder Scrolls 6?

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Як стає ясно з заяв компанії, вони зробили висновки зі свого попереднього досвіду й помилок, а тому Bethesda принаймні ще деякий час зберігатиме мовчання.

Ще під час розробки Starfield розробники називали вікно запланованого релізу, але в кінцевому підсумку їм довелося відкласти гру. Зважаючи на те, наскільки важливою є франшиза Elder Scrolls для фанатів, Bethesda не хотіла розчаровувати їх іще однією потенційною затримкою релізу.

В інтерв'ю IGN Тодд Говард поділився думками команди про Elder Scrolls 6. Він сказав: "Я намагатимусь уникати називати дати. Я навчився цього на власному досвіді. Очевидно, що зараз ми зосереджені на розробці Elder Scrolls VI, але це не означає, що ми не будуємо планів на інші речі".

У найближчі місяці Bethesda продовжить роботу над Starfield, а також Fallout 4. Останнє пов'язано з двома причинами.

По-перше, зі сплеском кількості гравців у Fallout після виходу серіалу на Amazon Prime.

По-друге, Bethesda планує випустити оновлення наступного покоління для Fallout 4 у 2024 році, що підніме гру до нового рівня якості та приверне нових гравців.

Чудячи з усього, лише після цього розробка Elder Scrolls 6 запуститься на повну. Минуло шість років відтоді, як було офіційно оголошено про її створення. За цей час про виробничий процес було сказано небагато, окрім того, що вона не потрапить на PlayStation і може навіть не вийти до 2026 року. З того часу, як була оприлюднена перша ймовірна дата, компанія Bethesda залишається небагатослівною.