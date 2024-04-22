Тайны вокруг Elder Scrolls 6

До релиза Elder Scrolls 6 еще далеко, хотя анонсировали ее аж в 2018 году на выставке E3. Игра до сих пор находится на ранней стадии разработки, потому что ее создатели занимались другими проектами. Поскольку с ними до сих пор не завершили, полноценная работа над одной из самых ожидаемых игр откладывается, чтобы еще немного поработать над Starfield и даже старой Fallout 4. Но когда же все-таки ждать Elder Scrolls 6?

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Как становится ясно из заявлений компании, они сделали выводы из своего предыдущего опыта и ошибок, а потому Bethesda по крайней мере еще некоторое время будет хранить молчание.

Еще во время разработки Starfield разработчики называли окно запланированного релиза, но в конечном итоге им пришлось отложить игру. Ввиду того, насколько важна франшиза Elder Scrolls для фанатов, Bethesda не хотела разочаровывать их еще одной потенциальной задержкой релиза.

В интервью IGN Тодд Говард поделился мыслями команды об Elder Scrolls 6. Он сказал: "Я постараюсь избегать называть даты. Я научился этому на собственном опыте. Очевидно, что сейчас мы сосредоточены на разработке Elder Scrolls VI, но это не значит, что мы не строим планов на другие вещи".

В ближайшие месяцы Bethesda продолжит работу над Starfield, а также Fallout 4. Последнее связано с двумя причинами.

Во-первых, со всплеском количества игроков в Fallout после выхода сериала на Amazon Prime.

Во-вторых, Bethesda планирует выпустить обновление следующего поколения для Fallout 4 в 2024 году, что поднимет игру до нового уровня качества и привлечет новых игроков.

Судя по всему, лишь после этого разработка Elder Scrolls 6 запустится на полную. Прошло шесть лет с тех пор, как было официально объявлено о ее создании. За это время о производственном процессе было сказано немного, кроме того, что она не попадет на PlayStation и может даже не выйти до 2026 года. С того времени как была обнародована первая вероятная дата, компания Bethesda остаётся немногословной.