Астрономические цифры
Аналитическое агентство GSD показало, что спустя почти девять лет после релиза Fallout 4 вырвалась на первое место еженедельного европейского чарта продаж. Основная часть продаж (69%) пришлась на PC, а остальные разделились между PlayStation и Xbox.
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Столь резкий скачок популярности Fallout 4 среди европейских покупателей объясняется двумя факторами: успехом недавнего сериала, вышедшего, и щедрыми скидками на игры серии, которыми сопроводили премьеру шоу на стриминговом сервисе Amazon.
- Так, например, Fallout 76 благодаря ажиотажу и акциям закончила неделю на восьмом месте европейского чарта (85% продаж пришлись на ПК), Fallout: New Vegas расположилась на девятом, а Fallout 3 замкнула десятку.
- Сборник Fallout Classic Collection дотянулся до 43-го места, Fallout 2 – до 57-го, а оригинальная Fallout – до 70-го. Редакция GamesIndustry предрекает, что благодаря популярности сериала игры задержатся в рейтинге еще на какое-то время.
Сейчас Fallout 4 можно забрать в Steam за 87 гривен. А издание Game of the Year Edition будет стоить вам 162 гривны. Скидка составляет 75 процентов.