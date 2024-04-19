Астрономічні цифри

Аналітичне агентство GSD показало, що через майже дев'ять років після релізу Fallout 4 вирвалася на перше місце щотижневого європейського чарту продажів. Основна частина продажів (69%) припала на PC, а решта розділилися між PlayStation і Xbox.

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Настільки різкий стрибок популярності Fallout 4 серед європейських покупців пояснюється двома факторами: успіхом нещодавнього серіалу, що вийшов, і щедрими знижками на ігри серії, якими супроводили прем'єру шоу на стримінговому сервісі Amazon.

Так, наприклад, Fallout 76 завдяки ажіотажу та акціям закінчила тиждень на восьмому місці європейського чарту (85% продажів припали на ПК), Fallout: New Vegas розташувалася на дев'ятому, а Fallout 3 замкнула десятку.

Збірка Fallout Classic Collection дотягнулася до 43-го місця, Fallout 2 – до 57-го, а оригінальна Fallout – до 70-го. Редакція GamesIndustry передрікає, що завдяки популярності серіалу ігри затримаються в рейтингу ще на якийсь час.

Зараз Fallout 4 можна забрати в Steam за 87 гривень. А видання Game of the Year Edition коштуватиме вам 162 гривні. Знижка становить 75 відсотків.

Нагадаємо: Fallout 4 дебютувала в листопаді 2015 року на PC (Steam), PS4 і Xbox One, а з виходом оновлення "наступного покоління" 25 квітня 2024-го з'явиться також в Epic Games Store, на PS5, Xbox Series X і S.