Денег все больше

Fallout Shelter – это бесплатная мобильная игра Bethesda Game Studios, которая уже давно перешла на другие платформы. Например, сейчас ее можно установить через Steam. Как и другие проекты в этой постапокалиптической вселенной, она получила большой прирост популярности после 10 апреля, когда вышел сериал. Аналитики GamesIndustry.biz обнаружили, что количество загрузок выросло на 20% уже на следующий день после премьеры.

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До дебюта шоу Fallout Shelter приносила не более 20 000 долларов в день, но сейчас она достигает 80 000 долларов в день. Монетизация происходит путем продажи разнообразных внутриигровых предметов, которые не являются обязательными.

Следует отметить, что Fallout Shelter называют одной из лучших игр серии. Она активна уже почти десять лет и остается сильной и наполненной обновлениями от Bethesda.



Скриншот игрового процесса / Фото Bethesda

Основной замысел игры заключается в том, что игроки строят собственное хранилище в неопределенном месте, сооружая ряд комнат и сооружений и управляя жителями. Существуют миссии и экскурсии, которые нужно провести, задания, которые нужно выполнить. Но прежде всего нужно гарантировать безопасность жителей убежища.

Fallout Shelter доступна на всех платформах, но начинала она свою жизнь как эксклюзив для мобильных устройств. В 2018 году она была портирована на консоли, а впоследствии и на ПК.