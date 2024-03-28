У Fortnite додали український Майдан Незалежності, щоб зібрати гроші на відбудову

Одна з найпопулярніших у світі комп'ютерних ігор допоможе відбудувати амбулаторію на Миколаївщині. Розробники додали нову мапу під назвою The Donation Map, яка детально відтворює Майдан Незалежності.

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Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, гравці зможуть допомогти відбудові України, просто користуючись мапою. "Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через UNITED24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині", – йдеться в публікації.

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Зазначається, що ідея належить паризькому маркетинговому агентству Havas Play, а реалізувало її київське відділення Havas Digital Kyiv.

Знайти нову мапу (1992-2531-2170) можна за цим посиланням . Все, що від вас потрібно, – це лишатися на карті якомога довше, досліджуючи точну копію Майдану Незалежності, а за можливості запросити до гри своїх друзів.

Дивіться коротку презентацію мапи: відео

Усі зібрані кошти спрямують на відновлення амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в Прибузькому, Миколаївська область. Це село знаходиться дуже близько до фронту, а тому зазнає постійних обстрілів. Зокрема росіяни зруйнували й лікарню.

Наслідки російських обстрілів села Прибузьке / Фото з сайту UNITED24

Ця клініка стане засобом вирішення нагальних медичних потреб, що виникають у мешканців регіонів, наближених до лінії фронту,

– пише UNITED24.

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