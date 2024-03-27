Як це буде

Минуло два роки з моменту виходу масштабної науково-фантастичної рольової гри, і зараз вона знаходиться далеко не в тому забагованому стані, в якому була на момент запуску. Сьогодні це захопливий, красивий і масштабний проєкт, який рекомендують випробувати всім, хто хоч трохи захоплюється комп'ютерними іграми. Саме таку нагоду й дасть CD Projekt RED.

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Компанія пропонує власникам PlayStation 5 та Xbox Series X/S можливість безплатно пограти в Cyberpunk 2077 протягом великодніх вихідних (Великдень у католиків). Ви зможете грати до п'яти годин у масштабну рольову гру від першої особи без додаткової плати з 28 березня до 1 квітня.

Для власників ПК такої пропозиції немає. CD Projekt RED каже, що "з технічних причин ми не можемо надати пробну версію для ПК так само, як для консолей".

Імовірно, таким чином компанія хоче залучити нових потенційних покупців, яким сподобаються перші години гри. Якщо ви вправний гравець, то п'яти годин ігрового часу може бути достатньо, щоб пройти ключову місію з пограбування наприкінці першого акту. Саме там історія по-справжньому розкривається і, можливо, спонукає вас придбати повну версію, щоб продовжити.

Зверніть увагу: у період безкоштовного доступу гравці Xbox та PlayStation зможуть випробувати лише базову гру. Це означає, що сюжетне доповнення, яке вийшло наприкінці минулого року, Phantom Liberty, буде недоступне.

Пробний період не потребує підписки на PlayStation Plus або Xbox Game Pass Core. Якщо ви вирішите потім купити гру, ваш прогрес буде перенесено в повну версію.