Как это будет

Прошло два года с момента выхода масштабной научно-фантастической ролевой игры, и сейчас она находится далеко не в том забагованном состоянии, в котором была на момент запуска. Сегодня это увлекательный, красивый и масштабный проект, который рекомендуют опробовать всем, кто хоть немного увлекается компьютерными играми. Именно такую возможность и даст CD Projekt RED.

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Компания предлагает владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X/S возможность бесплатно поиграть в Cyberpunk 2077 в течение пасхальных выходных (Пасха у католиков). Вы сможете играть до пяти часов в масштабную ролевую игру от первого лица без дополнительной платы с 28 марта по 1 апреля.

Для владельцев ПК такого предложения нет. CD Projekt RED говорит, что "по техническим причинам мы не можем предоставить пробную версию для ПК так же, как для консолей".

Предположительно, таким образом компания хочет привлечь новых потенциальных покупателей, которым понравятся первые часы игры. Если вы искусный игрок, то пяти часов игрового времени может быть достаточно, чтобы пройти ключевую миссию по ограблению в конце первого акта. Именно там история по-настоящему раскрывается и, возможно, побудит вас приобрести полную версию, чтобы продолжить.

Обратите внимание: в период бесплатного доступа игроки Xbox и PlayStation смогут опробовать только базовую игру. Это означает, что сюжетное дополнение, которое вышло в конце прошлого года, Phantom Liberty, будет недоступно.

Пробный период не требует подписки на PlayStation Plus или Xbox Game Pass Core. Если вы решите потом купить игру, ваш прогресс будет перенесен в полную версию.