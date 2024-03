Что известно

Благодаря бывшему руководителю издательства Bethesda Питу Хайнсу мы уже давно знали, что The Elder Scrolls VI наконец-то вышла на раннюю стадию разработки. Эта новость появилась как раз тогда, когда Starfield готовился к запуску.

Примерно через семь месяцев Bethesda сообщила еще одну новость о ходе разработки долгожданной ролевой игры с открытым миром. Поводом для этого стала 30-я годовщина франшизы (The Elder Scrolls Arena вышла 25 марта 1994 года). В сообщении, опубликованном на официальном аккаунте студии в Twitter, Bethesda напомнила о достижениях предыдущих частей франшизы (включая The Elder Scrolls Online, которая в этом году также празднует свое 10-летие). В конце они сообщили, что ранние сборники The Elder Scrolls VI уже наполняют разработчиков "той же радостью, волнением и обещанием приключений", которые определяли серию до сих пор.

Основной вывод заключается в том, что в игру уже можно играть в какой-то форме, несмотря на то, что она находится на очень ранней стадии разработки. Безусловно, этому способствовал тот факт, что это не полностью история в оригинальном сеттинге. Bethesda признала, что создание целой галактики для Starfield изначально было хлопотным делом, поскольку пришлось иметь дело со многими новыми вещами, как полеты космических кораблей и сражения на них. В The Elder Scrolls VI ничего из этого не будет проблемой, что позволило разработчикам сразу приступить к работе.

О шестой основной части серии фэнтезийных ролевых игр мы знаем немного.

Ее анонсировали вместе со Starfield на E3 2018, когда Bethesda пыталась заверить фанатов, что не откажется от одиночных игр после выхода Fallout 76.

. The Elder Scrolls VI, несомненно, будет использовать более продвинутую версию движка, которую мы видели в Starfield. Относительно места действия, то, по слухам, это может быть Хаммерфелл, родина человеческой расы, известной как Редгарды (Redguards), потомки обитателей затерянного континента Йокуда. Если это так, то великая пустыня Алик'р, вероятно, займет значительное место в игре.

Сейчас, по лучшим предположениям, релиз The Elder Scrolls VI запланирован на 2027 или 2028 год.