Що відомо

Завдяки колишньому керівнику видавництва Bethesda Піту Хайнсу ми вже давно знали, що The Elder Scrolls VI нарешті вийшла на ранню стадію розробки. Ця новина з'явилася якраз тоді, коли Starfield готувався до запуску.

Приблизно через сім місяців Bethesda повідомила ще одну новину про хід розробки довгоочікуваної рольової гри з відкритим світом. Приводом для цього стала 30-та річниця франшизи (The Elder Scrolls Arena вийшла 25 березня 1994 року). У повідомленні, опублікованому на офіційному акаунті студії в Twitter, Bethesda нагадала про досягнення попередніх частин франшизи (включаючи The Elder Scrolls Online, яка цього року також святкує своє 10-річчя). Наприкінці вони повідомили, що ранні збірки The Elder Scrolls VI вже наповнюють розробників "тією ж радістю, хвилюванням і обіцянкою пригод", які визначали серію до цього часу.

Основний висновок полягає в тому, що в гру вже можна грати в якійсь формі, попри те, що вона знаходиться на дуже ранній стадії розробки. Безумовно, цьому сприяв той факт, що це не повністю історія в оригінальному сеттингу. Bethesda визнала, що створення цілої галактики для Starfield спочатку було клопіткою справою, оскільки довелося мати справу з багатьма новими речами, як польоти космічних кораблів і битви на них. У The Elder Scrolls VI нічого з цього не буде проблемою, що дозволило розробникам одразу стати до роботи.

Про шосту основну частину серії фентезійних рольових ігор ми знаємо небагато.

Її анонсували разом зі Starfield на E3 2018, коли Bethesda намагалася запевнити фанатів, що не відмовиться від одиночних ігор після виходу Fallout 76.

Директор серії Тодд Говард раніше заявив, що Bethesda хоче створити найкращий симулятор фентезійного світу . The Elder Scrolls VI, безсумнівно, буде використовувати більш просунуту версію рушія, яку ми бачили в Starfield.

Щодо місця дії, то, за чутками, це може бути Хаммерфелл, батьківщина людської раси, відомої як Редґарди (Redguards), нащадки мешканців загубленого континенту Йокуда. Якщо це так, то велика пустеля Алік'р, ймовірно, займе значне місце в грі.

Наразі, за найкращими припущеннями, реліз The Elder Scrolls VI заплановано на 2027 або 2028 рік.