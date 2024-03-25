Деталі про майбутній пристрій

Згідно з чутками, що з'явилися в інтернеті, в Microsoft працюють одразу над кількома прототипами портативної консолі. Виступаючи в новому епізоді подкасту Xbox Two, Джез Корден з Windows Central розповів, що компанія поки не обрала щось одне, продовжуючи тестувати різні варіанти збірки.

Дивіться також Через 10 років кожен піксель у комп'ютерних іграх генеруватиме штучний інтелект

Однак наявність кількох прототипів ще не означає, що пристрій точно вийде на ринок. Оскільки компанія не оголошувала про портативну Xbox, вона не має жодних зобов'язань і очікувань користувачів, тож може легко скасувати розробку, принаймні на деякий час, щоб повернутися до неї в майбутньому. Вона, наприклад, уже робила це з Surface Mini.

Хоча існує ймовірність того, що портативна консоль Xbox ніколи не вийде на ринок, Джез Корден вважає, що це все ж відбувається з кількох причин. Для початку, поточна ситуація виглядає досить сприятливою після успіху Steam Deck та подібних пристроїв, і було б божевіллям для Microsoft не випустити свій аналог.

Крім того, на відміну від інших чуток, наприклад, тих, що з'явилися на початку цього року, в яких йшлося про те, що Microsoft збирається вийти на ринок сторонніх розробників, ніхто не спростував чутки про портативну консоль Xbox, тому компанія, як мінімум, розглядає таку можливість.

Коли чекати

Щодо того, коли може з'явитися портативна консоль Xbox, сказати неможливо, але, скоріш за все, вона не з'явиться ні цього року, ні в наступному. Чим ближче до релізу продукту, тим більше інформації про нього витікає, як це відбувається з PlayStation 5 Pro, і той факт, що цього досі не сталося, свідчить про те, що пристрій далекий від запуску.