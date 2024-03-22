Велике майбутнє ШІ

Така смілива заява була зроблена генеральним директором NVIDIA Дженсеном Хуангом після його великого виступу на GTC 2024, де він анонсував нову архітектуру графічних процесорів Blackwell. Глава компанії відповів на кілька запитань журналістів.

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На думку Хуанга, весь процес опанування штучного інтелекту в іграх не займе більше десяти років. Через п'ять років ми, ймовірно, побачимо ігри, де "все змінюється в режимі реального часу". Ще стільки ж займе перехід до повної генерації ігор у режимі реального часу. Він також додає, що минулі два роки, можливо, також варто враховувати у цей проміжок, адже деякі розробники вже впроваджують ШІ у свої проєкти.

Генеральний директор NVIDIA, очевидно, має більш оптимістичний погляд на ситуацію, ніж його колега Брайан Катанзаро, віцепрезидент компанії з прикладних досліджень у галузі глибокого навчання та людина, яка стоїть за технологією DLSS.

Я не вірю, що штучний інтелект буде створювати ігри таким чином, що ви просто напишете абзац про створення кіберпанк-гри, а потім вийде щось таке ж гарне, як Cyberpunk 2077,

– сказав Катанзаро лише кілька місяців тому.

NVIDIA явно налаштована на довгострокову перспективу для всього, що пов'язано зі штучним інтелектом, починаючи з ігрових додатків. Під час вищезгаданого виступу на GTC 2024 генеральний директор NVIDIA представив нову демонстраційну версію AI NPC під назвою Covert Protocol. Проєкт був створений за допомогою NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) і технології Inworld AI. Ця ж комбінація також була представлена в демонстрації Ubisoft NEO NPCs на GDC 2024.