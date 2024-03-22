Большое будущее ИИ

Такое смелое заявление было сделано генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом после его большого выступления на GTC 2024, где он анонсировал новую архитектуру графических процессоров Blackwell. Глава компании ответил на несколько вопросов журналистов.

Смотрите также Ежегодная премия Game Developers Choice Awards объявила победителей 2024 года: какая игра лучшая

По мнению Хуанга, весь процесс освоения искусственного интеллекта в играх не займет более десяти лет. Через пять лет мы, вероятно, увидим игры, где "все меняется в режиме реального времени". Еще столько же займет переход к полной генерации игр в режиме реального времени. Он также добавляет, что прошлые два года, возможно, также стоит учитывать в этот промежуток, ведь некоторые разработчики уже внедряют ИИ в свои проекты.

Генеральный директор NVIDIA, очевидно, имеет более оптимистичный взгляд на ситуацию, чем его коллега Брайан Катанзаро, вице-президент компании по прикладным исследованиям в области глубокого обучения и человек, который стоит за технологией DLSS.

Я не верю, что искусственный интеллект будет создавать игры таким образом, что вы просто напишете абзац о создании киберпанк-игры, а потом получится что-то такое же хорошее, как Cyberpunk 2077,

– сказал Катанзаро всего несколько месяцев назад.

NVIDIA явно настроена на долгосрочную перспективу для всего, что связано с искусственным интеллектом, начиная с игровых приложений. Во время вышеупомянутого выступления на GTC 2024 генеральный директор NVIDIA представил новую демонстрационную версию AI NPC под названием Covert Protocol. Проект был создан с помощью NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) и технологии Inworld AI. Эта же комбинация также была представлена в демонстрации Ubisoft NEO NPCs на GDC 2024.