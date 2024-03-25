Детали о будущем устройстве

Согласно слухам, появившимся в интернете, в Microsoft работают сразу над несколькими прототипами портативной консоли. Выступая в новом эпизоде подкаста Xbox Two, Джез Корден из Windows Central рассказал, что компания пока не выбрала что-то одно, продолжая тестировать различные варианты сборки.

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Однако наличие нескольких прототипов еще не означает, что устройство точно выйдет на рынок. Поскольку компания не объявляла о портативной Xbox, она не имеет никаких обязательств и ожиданий пользователей, поэтому может легко отменить разработку, по крайней мере на некоторое время, чтобы вернуться к ней в будущем. Она, например, уже делала это с Surface Mini.

Хотя существует вероятность того, что портативная консоль Xbox никогда не выйдет на рынок, Джез Корден считает, что это все же происходит по нескольким причинам. Для начала, текущая ситуация выглядит довольно благоприятной после успеха Steam Deck и подобных устройств, и было бы безумием для Microsoft не выпустить свой аналог.

Кроме того, в отличие от других слухов, например, тех, что появились в начале этого года, в которых говорилось, что Microsoft собирается выйти на рынок сторонних разработчиков, никто не опроверг слухи о портативной консоли Xbox, поэтому компания, как минимум, рассматривает такую возможность.

Когда ждать

Относительно того, когда может появиться портативная консоль Xbox, сказать невозможно, но, скорее всего, она не появится ни в этом году, ни в следующем. Чем ближе к релизу продукта, тем больше информации о нем вытекает, как это происходит с PlayStation 5 Pro, и тот факт, что этого до сих пор не произошло, свидетельствует о том, что устройство далеко от запуска.