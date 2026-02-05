Що потрібно знати про KPop Demon Hunters Cup?

Epic Games оголосила про проведення KPop Demon Hunters Cup у співпраці з анімаційним фільмом від Netflix. Турнір відбудеться у Fortnite та стане вже другою колаборацією гри з проєктом KPop Demon Hunters. Актуальна хвиля контенту з’явилася разом з оновленням 39.40, пише Esports Insider.

Основна мотивація для участі – можливість безкоштовно отримати образ Jinu та декоративний елемент Sussie для спини. Ці нагороди дістануться гравцям, які покажуть найкращі результати у своїх регіонах. Окрім них, передбачені й інші косметичні предмети, доступні за досягнення мінімального порогу очок.

Турнір заявлений як одиночний і проходитиме у режимі Battle Royale. Водночас в офіційному описі на сайті Fortnite є формулювання про гру в дуеті, що створює певну плутанину. Очікується, що фінальні правила будуть стандартними для соло-кубків, без напарників.

Подія триватиме одну сесію в кожному регіоні. Усі платформи об’єднані в один пул: Xbox, PlayStation, персональні комп’ютери, Nintendo Switch і мобільні пристрої. Кожна сесія розрахована на три години, протягом яких дозволено зіграти максимум десять матчів. Очки нараховуються за ліквідації супротивників і здобуті Victory Royale.



KPop Demon Hunters Cup / Фото Epic Games

Доступно не для всіх

Турнір доступний майже по всьому світу, але з винятками. Участь закрита для гравців з Куби, Ірану, Іраку, Північної Кореї, Сомалі, Судану, Сирії, а також з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Крім того, користувачі за межами Європейського Союзу та США не зможуть долучитися з пристроїв на iOS.

Як розподіляються нагороди

Образ Jinu та елемент Sussie Back Bling призначені виключно для найкращих гравців у кожному регіоні. Кількість призових місць відрізняється залежно від активності регіону:

Океанія, Азія та Близький Схід – з 1 по 250 місце.

Європа – з 1 по 2350 місце.

Бразилія – з 1 по 400 місце.

Північна Америка Центр – з 1 по 900 місце.

Північна Америка Захід – з 1 по 400 місце.

Додаткові косметичні предмети отримують усі гравці, які наберуть мінімальну кількість очок незалежно від підсумкового місця: