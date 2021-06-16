Forza Horizon 5, Guardians of the Galaxy і Halo Infinite: експерти назвали найкращі ігри E3 2021

Представники відомих порталів підбили підсумки виставки E3 2021. Вони вибрали найкращу гру всього шоу, а також відзначили найцікавіші проєкти у межах кожної презентації.

Вчора ввечері завершилася виставка відеоігор E3 2021, яка цьогоріч проходила в онлайні. Тому журналісти вирішили підбити підсумки цієї події, щоб виділити найкращі проєкти.

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Варто розпочати з того, що у цьому опитуванні взяли участь представники IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, Game Bonfire та IGN China. Вони вибрали найцікавіший проєкт у межах кожної окремої презентації, а також назвали найкращу гру всієї виставки. Напевно, цілком прогнозовано таке звання отримав автосимулятор Forza Horizon 5. А найкращою презентацією E3 2021 стало спільне шоу Xbox та Bethesda. Також цілком прогнозовано, бо саме у межах цієї події й відбулися найцікавіші анонси.

Варто нагадати, що гра Elden Ring від From Software не могла потрапити до когорти найкращих, бо її показували у межах шоу Summer Game Fest 2021. З цікавого ще можна відзначити, що найкращою грою у межах презентації Xbox та Bethesda стала Halo Infinite. Хоча під час цієї події геймерам показали також S.T.A.L.K.E.R. 2, Battlefield 2042, Starfield та The Outer Worlds.

Найкращі відеоігри у межах кожної презентації:

Capcom – The Great Ace Attorney Chronicles

Gearbox Software – Tiny Tina's Wonderlands

Indie Games – Falling Frontier

Intellivision – Asteroids

Nintendo – Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

PC Gaming Show – Songs of Conquest

Freedom Games – Airborne Kingdom

Future Games Show – Immortality

SQUARE ENIX – Marvel's Guardians of the Galaxy

Ubisoft – Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Xbox/Bethesda – Halo Infinite

Yooreka Studio – Loopmancer

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