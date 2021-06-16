Вчера вечером завершилась выставка видеоигр E3 2021, которая в этом году проходила в онлайне. Поэтому журналисты решили подвести итоги этого события, чтобы выделить лучшие проекты.

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Стоит начать с того, что в этом опросе приняли участие представители IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+, Game Bonfire и IGN China. Они выбрали самый интересный проект в рамках каждой отдельной презентации, а также назвали лучшую игру всей выставки. Наверное, вполне прогнозируемо такое звание получил автосимулятор Forza Horizon 5. А лучшей презентацией E3 2021 стало совместное шоу Xbox и Bethesda. Также вполне прогнозируемо, поскольку именно в рамках этого события и состоялись самые интересные анонсы.

Стоит напомнить, что игра Elden Ring от From Software не могла попасть в число лучших, потому что ее показывали в рамках шоу Summer Game Fest 2021. Из интересного еще можно отметить, что лучшей игрой в рамках презентации Xbox и Bethesda стала Halo Infinite. Хотя во время этого события геймерам показали также S.T.A.L.K.E.R. 2, Battlefield 2042, Starfield и The Outer Worlds.

Лучшие видеоигры в рамках каждой презентации:

Capcom – The Great Ace Attorney Chronicles

Gearbox Software – Tiny Tina's Wonderlands

Indie Games – Falling Frontier

Intellivision – Asteroids

Nintendo – Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

PC Gaming Show – Songs of Conquest

Freedom Games – Airborne Kingdom

Future Games Show – Immortality

SQUARE ENIX – Marvel's Guardians of the Galaxy

Ubisoft – Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Xbox/Bethesda – Halo Infinite

Yooreka Studio – Loopmancer

Трейлер видеоигры Forza Horizon 5​ – видео