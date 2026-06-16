Як технічна помилка призвела до роздачі McLaren Sabre?

Розробники гоночного симулятора Forza Horizon 6 опинилися у непростій ситуації через критичну вразливість в ігровій механіці. Усі гравці отримають безплатний ігровий автомобіль після того, як студія Playground Games була змушена видалити мережевий режим The Eliminator через серйозний баг із нарахуванням кредитів. Про це повідомляє видання Insider Gaming.

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The Eliminator – це особлива подія в рамках Horizon Play, яка фактично є аналогом "королівської битви" для автомобілів. Гравці змагаються один з одним у поєдинках на вибування, намагаючись залишитися останнім учасником на карті.

Проте минулого тижня розробники вимкнули цей режим через виявлений експлойт. Дивний баг дозволив деяким користувачам "фармити" мільйони ігрових кредитів за короткий час. Це миттєво спровокувало хаос на внутрішньому Аукціоні, куди хлинула хвиля надзвичайно дорогих автомобілів, придбаних на нечесно здобуті кошти.

Попри те, що точна дата повернення режиму наразі невідома, розробники вже анонсували план компенсації. Кожному гравцеві Forza Horizon 6 подарують McLaren Sabre 2021 року випуску. Цей суперкар з'явиться у внутрішньоігровому центрі повідомлень (Message Center) у вкладці "Подарунки" одразу після того, як роботу The Eliminator відновлять.

Ми плануємо знову запровадити The Eliminator якнайшвидше в рамках термінового виправлення,

– прокоментували представники студії Playground Games на офіційному каналі підтримки Forza Support.

Боротьба з інфляцією та покарання для порушників

Ситуація з експлойтом змусила студію вдатися до радикальних кроків для порятунку економіки гри. Playground Games підтвердили, що не планують суворо карати тих, хто скористався помилкою, оскільки провина за наявність багу лежить на самих розробниках. Проте залишити все, як є, вони теж не можуть.

Замість блокування акаунтів студія вирішила примусово відкотити стан рахунків порушників. Усім гравцям, яких помітили за використанням експлойту, встановлять максимальний баланс у розмірі 10 мільйонів кредитів. Усі кошти понад цю суму, здобуті нечесним шляхом, анулюють. Наразі не зовсім зрозуміло, як саме працюватиме цей механізм і наскільки точним буде відстеження.

Таким чином, розробники намагаються балансувати між лояльністю до гравців та необхідністю підтримувати працездатність віртуальної економіки. Чи виявиться McLaren Sabre достатнім аргументом, щоб заспокоїти розлючену спільноту, стане зрозуміло вже після виходу обіцяного виправлення.

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Спільнота вже реагує

Це рішення вже викликало жваві дискусії серед спільноти. Зокрема, у тематичних гілках на Reddit деякі користувачі почали скаржитися, що їхні кошти також зникли, хоча вони не брали участі в маніпуляціях з The Eliminator.

Виникли припущення, що система може автоматично обмежувати баланс до 10 мільйонів кредитів усім, хто заходив у цей режим до його закриття, незалежно від того, чи користувалися вони багом.

Playground Games поки не надали офіційних роз'яснень щодо цих повідомлень від звичайних гравців.