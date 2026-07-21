Цифрова лихоманка в Парижі

На піку трансляції за фінальним протистоянням стежили 802 488 глядачів. Це зробило Free Fire однією з найпопулярніших дисциплін на поточному турнірі, пише Insider Gaming.

Показники переглядів зросли на 44% порівняно з минулим роком. Ця подія стала найбільш значущою для гри за рівнем охоплення аудиторії з часів World Series 2022 року.

Стрімкому злету сприяла активність фанатів із Південної та Південно-Східної Азії, де мобільні ігри традиційно утримують лідерство. Аналітики Esports Charts виявили, що величезну аудиторію зібрали трансляції мовами гінді, в'єтнамською та індонезійською. Повернення Індії до кіберспортивної екосистеми Free Fire також додало значної ваги загальним цифрам.

Тріумфатором турніру стала команда LYON, яка привернула увагу численного латиноамериканського континенту. Завдяки їхній яскравій грі на груповому етапі інтерес глядачів лише зростав.

Цього року кількість каналів, що транслювали подію в прямому ефірі, збільшили вдвічі порівняно з попередніми змаганнями, що пояснює такий стрибок популярності. Колись Free Fire навіть належав світовий рекорд за кількістю глядачів у кіберспорті, поки його не перевершив чемпіонат світу з League of Legends.

Детальніше про Esports World Cup 2026

Esports World Cup 2026 – це третій сезон одного з найбільших кіберспортивних фестивалів у світі, який об'єднує десятки дисциплін в межах одного масштабного турніру. Змагання тривають з 6 липня до 23 серпня, а загальний призовий фонд становить рекордні 75 мільйонів доларів.

У 2026 році турнір охоплює 25 чемпіонатів у 24 кіберспортивних дисциплінах. У ньому беруть участь понад 2 тисячі гравців і близько 200 клубів із понад 100 країн світу, які змагаються як за перемоги в окремих іграх, так і за титул найкращого кіберспортивного клубу сезону.

Кваліфікація до Esports World Cup 2026 проходила через глобальну програму "Road to the Esports World Cup", яка об'єднала понад 230 турнірів по всьому світу. Такий формат дозволив створити єдину систему відбору для професійних команд і гравців у різних дисциплінах.