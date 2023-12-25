Фродо та Сем з "Володаря перснів" зіграли в Baldur's Gate 3: святкове відео

До Різдва Larian Studios підготувала кілька коротких відео для фанатів гри Baldur's Gate 3. В одному з таких актори, які зіграли ролі Фродо й Сема у "Володарі перснів", пограли в улюблену гру мільйонів.

Мова про Елайджу Вуда та Шона Естіна. Актори створили своїх персонажів у редакторі (що цікаво, один із них вибрав напіврослика) і вирушили у пригоди.

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Фродо і Сем у Baldur's Gate 3

По ходу гри Елайджа та Шон пізнавали та освоювали ігрові механіки DnD. У процесі проходження напіврослик Вуда піддався Темній Спокусі, за що в результаті поплатився. А персонаж Естіна зробив те, що свого часу не зробив Сем.

Фродо та Сем зіграли в Baldur's Gate 3: дивіться відео

Також Larian Studios показала коротку новорічну короткометражку, де можна побачити ключових героїв Baldur's Gate 3. Вони вирушили до Санти, щоб запитати у нього про їхні подарунки.

Герої Baldur's Gate 3 вирушили до Санти: дивіться відео