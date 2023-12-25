Речь об Элайдже Вуде и Шоне Эстине. Актеры создали своих персонажей в редакторе (что интересно, один из них выбрал полурослика) и отправились в приключения.

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Фродо и Сэм в Baldur's Gate 3

По ходу игры Элайджа и Шон узнавали и осваивали игровые механики DnD. В процессе прохождения полурослик Вуда подвергся Темному Искушению, за что в итоге поплатился. А персонаж Эстина сделал то, что в свое время не сделал Сэм.

Фродо и Сэм сыграли в Baldur's Gate 3: смотрите видео

Также Larian Studios показала короткую новогоднюю короткометражку, где можно увидеть ключевых героев Baldur's Gate 3. Они отправились в Санту, чтобы спросить его об их подарках.

Герои Baldur's Gate 3 отправились в Санту: смотрите видео