Неймовірний провал: Vitality вперше в історії не виграла жодного раунду

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Як FURIA вирвала перемогу?

Перемога дала FURIA пряму путівку в півфінал турніру. Бразильці програли першу карту Inferno з рахунком 5:13, але потім виграли Dust2 (13:10) і розгромили суперника на Mirage. Раніше в Counter-Strike 2 Vitality жодного разу не залишалася без виграного раунду на карті, пише HLTV.

Матч французи провели без свого головного героя. Зірковий гравець ZywOo зіграв дуже слабко. На Inferno його відсутність не відчули, бо flameZ і mezii блискуче діяли в обороні. На Dust2 без ZywOo команда не змогла дотиснути камбек, а на Mirage повністю капітулювала.

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Що відбувалося на Inferno?

Vitality виглядала на цій карті впевнено. Перша половина завершилася для неї рахунком 11:1, а суперника французи читали майже в кожному раунді. mezii грав усюди: підсилював оборону на точці B і вбивав по кілька суперників на A. У підсумку він і flameZ завершили половину з 18 і 17 фрагами. FURIA виграла пістолетний раунд, тому рахунок виглядав трохи пристойніше, але Vitality все одно виграла 13:5.

Як FURIA повернулася в серію на Dust2?

На Dust2 Vitality часто боролася за позиції на початку раундів. Це допомогло їй виграти перший раунд із повним озброєнням і зламати економіку суперника. Проте до перерви французи набрали лише три раунди. Yuurih міцно тримав точку B, а KSCERATO постійно ламав стандартні розстановки суперника. Після виграного пістолетного раунду FURIA майже закрила карту.

Vitality почала повільно надолужувати відставання з 3:11. Ейс ropz на точці B навіть змусив тренера sycrone повідомити тренеру BanKs, що французи зроблять камбек. Проте Yuurih і FalleN виграли раунд 3 проти 5 і вийшли на матч-пойнт, а KSCERATO у 23 раунді закрив карту, вигравши 1 проти 2.

Що сталося на Mirage?

На вирішальній карті FURIA нав'язала дуже жорстку оборону. Спроби Vitality атакувати точку B зупиняли FalleN і molodoy, а YEKINDAR вчасно заходив у фланг через центр карти й розвалював суперника раунд за раундом.

Що показала статистика?

Найкращий показник у FURIA мав molodoy: рейтинг 1,26 за шкалою Rating 3.0 і 41 вбивство проти 34 смертей. KSCERATO записав 44 вбивства й рейтинг 1,23. У Vitality найкраще зіграли flameZ (рейтинг 1,41) і ropz (1,30). ZywOo та Dan "apEX" Madesclaire провалилися: ZywOo мав рейтинг 0,72 і 23 вбивства проти 34 смертей, а apEX – 0,70 і 22 вбивства проти 39 смертей.

Що далі для обох команд?

За словами FalleN у післяматчевому інтерв'ю, FURIA зараз проходить виснажливу серію турнірів. На виправлення помилок між матчами майже немає часу, тому команда одразу повернеться на тренувальний сервер. Vitality, своєю чергою, пройшла в плей-оф, але почне його з чвертьфіналу після поразки.