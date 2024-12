Natus Vincere більше не лідер рейтингу HLTV після вильоту з мейджора

Українська кіберспортивна організація NAVI довгий час утримувала першу позицію в рейтингу найкращих команд з Counter-Strike 2, за версією профільного ресурсу HLTV. Її називали фаворитом цьогорічного турніру Perfect World Shanghai Major, однак кілька днів тому вона звідти вилетіла, програвши HEROIC. Відразу після цього Natus Vincere втратила лідерство і в світовому рейтингу.

Де тепер NAVI

Джерела зазначають, Natus Vincere займала першу сходинку серед усіх світових команд протягом 11 тижнів. До того вона в серпні ненадовго опускалася нижче, але ще раніше також утримувала першість протягом тривалого часу. Як тепер показує оновлений список HLTV, NAVI зараз перебуває на другій сходинці, поступившись європейській команді G2 Esports, повідомляє 24 Канал.

G2 – це кіберспортивна організація зі штаб-квартирою в Берліні, Німеччина. Вона починала з League of Legends, але сьогодні має команди з CS: GO, Counter-Strike 2, Rainbow Six, VALORANT, Rocket League, Call of Duty, Dota 2 та інших дисциплін.

Команда G2 з Counter-Strike 2 складається з:

Snax. Януш Погоржельський. Польща.

NiKo. Нікола Ковач. Боснія і Герцоговина.

huNter. Неманья Ковач. Боснія і Герцоговина.

malbsMd. Маріо Самайоа. Гватемала.

m0NESY. Ілля Осипов. Росія.

TaZ. Віктор Войтас. Польща.

Що стосується Natus Vincere, то українська команда зазнала невдачі на Perfect World Shanghai Major 2024, вилетівши на Elimination Stage. Команда спочатку програла MIBR, потім Team Spirit і нарешті HEROIC. Виграти їй вдалося ігри проти Team Liquid і GamerLegion.

Ось як тепер виглядає перша десятка рейтингу HLTV:

G2 Esports.

Natus Vincere.

Team Vitality.

Team Spirit.

MOUZ.

FaZe Clan.

The MongolZ.

HEROIC.

Team Liquid.

1FURIA Esports.

