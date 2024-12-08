Перед початком шанхайського "Мейджора" аналітики пророкували "народженим перемагати" якщо не тріумф, то точно місце у гранд-фіналі. Одначе, на превеликий жаль, команді не судилося пробитися навіть до плей-оф, інформує 24 Канал.

Цікаво Чи знали ви, що в Counter-Strike 2 можна орендувати скіни? Ось як це легко зробити

Шлях NAVI на турнірі

Розпочалося все з впевненої гри та перемоги над сильними опонентами з Team Liquid – 13:10 на Nuke.

Потім був матч проти бразильців з MIBR, в якому удача покинула Natus Vincere і вони програли мапу Inferno 11:13.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Далі сталася, ймовірно, найважча поразка NAVI за останні кілька місяців. Українська організація розгромно поступилася Spirit на Mirage, взявши лише 2 раунди.

Кошик 1:2 вже видавався не тим на що розраховували Городенський та компанія, але це все ще залишало команді шанси на прохід далі.

Тим більше, що NAVI впевнено перемогли у BO3 проти GamerLegion із загальним рахунком 2:0 (13:6 на Nuke, 13:9 на Mirage) та потрапили до сітки 2:2.

Неприємне закінчення сезону

Вирішальним у боротьбі за плей-оф був поєдинок проти HEROIC, який став найзапеклішим BO3 на "Мейджорі", станом на цю мить.

Спершу, "народжені перемагати" отримали флешбек матчу проти Spirit, адже данський колектив не залишив їм шансів на тому ж таки Mirage, де розгромив українську організацію 13:3.

Попри такий рахунок, NAVI змогли зібратися та відповіли нищівним Nuke, де забрали карту собі в актив 13:5.

Вирішальною мапою став Ancient і на ньому розгорнулася справжня драма. HEROIC діяли напрочуд вивірено та злагоджено, в той час, як у NAVI здебільшого не спрацьовувала командна взаємодія, але їм вдавалося залишатися в грі коштом індивідуальних проблисків гравців.

Фантастичний раунд у виконанні Жданова – дивіться відео

Одначе, фантастичні раунди від Валерія Ваховського, Ігоря Жданова та Івана Міхая не змогли принести Natus Vincere бажаного результату.

Статистика гравців / Скриншот з HLTV

HEROIC перемогли 13:9 та отримали місце у плей-оф, а "народжені перемагати" достроково відправилися у відпустку.