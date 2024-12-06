Як орендувати скін у Counter-Strike 2

Для того, щоб орендувати скіни в Counter-Strike 2, вам потрібно придбати ключ. Він уже відкриє кейс, з якого ви хочете взяти скіни напрокат. Ключі можна придбати на ринку Steam, а також ви можете натиснути на кейс у вашому інвентарі, щоб перейти безпосередньо до оголошення про продаж ключів до цього кейсу. Хоча вартість кейсів на ринку Steam варіюється, всі ключі мають однакову ціну: 2,49 долара або трохи більше 100 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Після придбання ключа виберіть кейс в інвентарі. Тепер у вас має з'явитися додаткова опція оренди всіх скінів у кейсі, окрім "Надзвичайно рідкісного предмета", на сім днів.

Скіни ножів і рукавичок не враховуються при оренді скінів зі скриньки.

Щойно ви відкриєте орендований кейс, у вашому інвентарі з'явиться нова вкладка під назвою "Оренда", де будуть показані всі скіни, які ви наразі орендуєте.



Оренда скінів у CS2 / Скриншот Insider Gaming

Цю функцію Valve уперше запровадила з одним неприємним багом: він дозволяв орендувати лише один кейс Kilowatt, що вийшов у лютому 2024 року. Але оновлення від 27 листопада 2024 року виправило цей неприємний факт і тепер у грі є можливість орендувати скіни з усіх кейсів CS2 та CS:GO.

Орендовані скіни не можна змінювати. Тобто ви не зможете, наприклад, наклеїти на нього наклейку. Ви також не зможете обмінювати чи продавати такий скін. Кожен скін має певний термін оренди. Якщо ви не використаєте його протягом цього періоду, скін усе одно пропаде.