Перед началом шанхайского "Мейджора" аналитики пророчили "рожденным побеждать" если не триумф, то точно место в гранд-финале. Однако, к большому сожалению, команде не суждено было пробиться даже в плей-офф, информирует 24 Канал.

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Путь NAVI на турнире

Началось все с уверенной игры и победы над сильными оппонентами из Team Liquid – 13:10 на Nuke.

Затем был матч против бразильцев из MIBR, в котором удача покинула Natus Vincere и они проиграли карту Inferno 11:13.

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Далее произошло, вероятно, самое тяжелое поражение NAVI за последние несколько месяцев. Украинская организация разгромно уступила Spirit на Mirage, взяв лишь 2 раунда.

Корзина 1:2 уже казалась не тем на что рассчитывали Городенский и компания, но это все еще оставляло команде шансы на проход дальше.

Тем более, что NAVI уверенно победили в BO3 против GamerLegion с общим счетом 2:0 (13:6 на Nuke, 13:9 на Mirage) и попали в сетку 2:2.

Неприятное окончание сезона

Решающим в борьбе за плей-офф был поединок против HEROIC, который стал самым ожесточенным BO3 на "Мейджоре", по состоянию на данный момент.

Сперва, "рожденные побеждать" получили флешбэк матча против Spirit, ведь датский коллектив не оставил им шансов на том же Mirage, где разгромил украинскую организацию 13:3.

Несмотря на такой счет, NAVI смогли собраться и ответили сокрушительным Nuke, где забрали карту в свой актив 13:5.

Решающей картой стал Ancient и на ней развернулась настоящая драма. HEROIC действовали на удивление выверено и слаженно, в то время, как у NAVI по большей части не срабатывало командное взаимодействие, но им удавалось оставаться в игре за счет индивидуальных проблесков игроков.

Фантастический раунд в исполнении Жданова – смотрите видео

Однако, фантастические раунды от Валерия Ваховского, Игоря Жданова и Ивана Михая не смогли принести Natus Vincere желаемого результата.

Статистика игроков / Скриншот с HLTV

HEROIC победили 13:9 и получили место в плей-офф, а "рожденные побеждать" досрочно отправились в отпуск.