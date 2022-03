Ганебна петиція: росіяни хочуть відсторонити від роботи українських кіберспортивних коментаторів

Російські фанати кіберспорту створили петицію із закликом відсторонити від роботи українських коментаторів. Щоправда, написали її не звичайні шанувальники, а загалом створена вона з досить конкретною та корисливою ціллю.

Увесь цивілізований світ вводить санкції проти Росії, засуджує її воєнну агресію та намагається допомагати Україні. А що роблять в цей час деякі росіяни? Вони живуть у своєму паралельному всесвіті та продукують контент, який дуже важко назвати адекватним.

Російська петиція

Сьогодні ми хочемо вам розповісти про одну російську петицію, яка з'явилася на сайті Change.org. Відзначимо, що спершу не планували братися за подібний матеріал, бо популяризацією думок божевільних ми не займаємося. Але зрештою для такого "шедевру" вирішили зробити виняток, бо випадок досить цікавий.

Річ у тім, що комусь з російського кіберспорту дуже не подобається, що на трансляціях працюють українські коментатори, які не бояться використовувати слово "війна" та мають свою позицію. Автори петиції скаржаться на їхню русофобію та вимагають гігантів ігрової індустрії не передавати права на показ кіберспортивних матчів тим нашим студіям, які пропагують насильство.

Дуже ймовірно, що йдеться про Maincast та WePlay, бо наприкінці петиції є також список тих коментаторів, яких потрібно відсторонити від роботи. На думку авторів цього "шедевру", заблокувати треба таких популярних осіб: v1lat, ceh9, petr1k, уХо та білоруса leninw.

Список коментаторів, яких треба відсторонити / Скриншот

Чому вона ганебна

Розпочне з найцікавішого, тобто з того, що її автором є не звичайний фанат кіберспорту. Згідно з даними порталу Gameinside, написав її Юрій Фролов, який раніше працював у Wargaming, а зараз є директором з маркетингу (CMO) в "Яндекс.Вертикали". Представники Gameinside вказали, що він тісно співпрацює з російським холдингом ESForce, а також додали, що текст петиції могли написати саме там.

, що на початку березня українська організація NAVI розірвала всі стосунки з російським холдингом ESForce . А сталося це через те, що останній ігнорує будь-які новини, які пов'язані з війною.

Не сталося такого "неймовірного відкриття" й від тих людей, які створили цю петицію. Тобто писали її особи, які ще не вивчили чи бояться використовувати слово "війна". Цікаво, що вони жодного разу не написали навіть популярне на Росії слово "спецоперація". Війна тут частково згадується лише в одній цій фразі:

Ми розуміємо ті об'єктивні причини, які призвели до подібного емоційного напруження.

Водночас її автори аж три рази написали, що вищезгадані коментатори закликають свою аудиторію до вбивства російських дітей. Зрозуміло, що в їхньому тексті немає навіть натяку на якусь конкретику чи підтвердження своїх дуже голосних слів.

Гучний заголовок петиції / Скриншот

Заводять вони й свою класичну мантру про русофобію, а також про погрози невинним людям за національними ознаками. Мовляв, все це лише сприяє розповсюдженню ненависті в суспільстві. На думку авторів петиції, винні в цьому вищезгадані коментатори.

Так, ви все правильно зрозуміли, росіяни, які зараз нищать Україну та щодня вбивають мирних жителів, скаржаться на те, що наші громадяни ображають їх. Можна було б написати, що автори петиції живуть в паралельному всесвіті, але робити цього не будемо.

На нашу думку, все вони розуміють, а за свій "шедевр" отримали якісь гроші. Дуже ймовірно, що в такий ганебний та дешевий спосіб російський ESForce хоче "віджати" в наших студій права на російськомовні трансляції. Щоправда, для цього треба, щоб хтось в цивілізованому світі звернув увагу на їхнє творіння.

, що до складу ESForce входить портал Cybersport.ru, команда Virtus.pro, студія RuHub та турнірний оператор Epic Esports Events.

Також цікаво, що автори петиції мали нахабство писати не лише від імені російських фанатів кіберспорту. На початку матеріалу вони перерахували понад десять країн, які "висловлюють глибоке занепокоєння щодо ситуації у світовому кіберспорті". Вони додали до свого списку навіть Україну.

Напевно, наші громадяни незадоволені тим, що кіберспортивні діячі проявляють свою проукраїнську позицію в такий непростий час. А також активно допомагають ЗСУ, підтримують благодійні організації та намагаються доносити правду. Здається, все досить таки "логічно" звучить.

Тепловізор, який студія Maincast придбала для Держприкордонслужби / Фото з твітера Держприкордонслужби

Що ж буде, якщо таку "важливу" петицію проігнорують

Автори петиції прямо не вказали, що вони збираються робити у випадку своєї невдачі. Щоправда, в ній є слова про те, що їм буде шкода втрачати можливість перегляду кіберспортивних турнірів. Напевно, вони планують влаштовувати якийсь бойкот всім тим, хто їх проігнорував.

Додамо, що подібна петиція також може слугувати хорошим підґрунтям для того, щоб потім заблокувати на Росії канали Maincast, WePlay та інших організацій. Мовляв, ми спробували достукатися до гігантів індустрії та керманичів студій, але вони всі русофоби та знову нас проігнорували.

Щоправда, для цього треба, щоб вона мала хоч якийсь попит серед авторизованих користувачів Change.org. Бо наразі її підписало 3,4 тисячі осіб, а це якогось дуже мало для всього російськомовного кіберспорту, який "глибоко занепокоєний".

Повний текст петиції:

Кому: Valve, Riot Games, Epic Games, Ubisoft, Tencent, Krafton, Garena, Blizzard, Moonton, ESL, PGL, Epic Esports Events, Beyond the Summit, OGA, ONE Esports.

Ми, російськомовні шанувальники кіберспорту з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Ізраїлю, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану, України, Естонії та багатьох інших країн, де для значної частини громадян російська мова є рідною, висловлюємо глибоку занепокоєність щодо ситуації у світовому кіберспорті.

Російська мова – основна для нас мова кіберспортивних змагань. І, на превеликий наш жаль, дивитися більшість російськомовних трансляцій сьогодні неможливо через безперервну русофобію коментаторів як в ефірі, так і за його межами. Ми розуміємо ті об'єктивні причини, які призвели до подібного емоційного напруження, проте не вважаємо за можливе слухати кіберспортивне коментування з боку людей, які відкрито підштовхують свою аудиторію до вбивств усіх росіян та їхніх дітей.

Ми закликаємо найбільших ігрових видавців та турнірних операторів не допускати передачі медіаправ на свої змагання студіям коментування, чиї керівники, співробітники та медійні персони займаються пропагандою насильства. Ми також вважаємо, що кіберспортивним талантам, які публічно заявляють про ненависть до росіян, немає місця на міжнародних турнірах – The International, чемпіонатах світу, мейджорах, професійних лігах.

Російська мова є другою за популярністю мовою в кіберспортивному сегменті Twitch після англійської. На The International 10 російськомовну трансляцію дивилися 40% від усіх глядачів на Twitch – більше, ніж англійською. Dota 2 і Counter-Strike: Global Offensive є найпопулярнішими іграми в наших країнах, однак ми із задоволенням дивимося турніри з Valorant, Fortnite, Rainbow Six, Rocket League, Quake Champions, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG, Free Fire, StarCraft 2, Overwatch та багато інших кіберспортивних ігор. Неймовірно шкода втратити перегляд цих турнірів.

Однак так і станеться, якщо у команді висвітлення турнірів продовжать з'являтися люди, чия ненависть виливається у заклики до смерті дітей:

Віталій v1lat Волочай (Maincast)

Арсеній ceh9 Триноженко (Maincast)

Костянтин Leninw Сівко (Maincast)

Олександр petr1k Петрик

Олексій уХо Малецький (WePlay)

Ми щиро закликаємо цих людей одуматись, адже загрози невинним людям за національною ознакою сприяють лише круговороту ненависті у суспільстві.

Кіберспорт – наймирніший, що об'єднує та інклюзивний спорт у світі. Тут немає місця для ненависті та агресії. І тільки від нас залежить, чи збережеться цей тендітний віртуальний світ – чи буде знищено.