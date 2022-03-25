Напевно, всі шанувальники серії Football Manager знають, що щороку компанія Sports Interactive випускає "зимовий" патч в березні. Вийде таке оновлення й цього року, щоправда, стандартним його навряд чи можна назвати.

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Віртуальна ізоляція Росії у Football Manager 2022

Річ у тім, що Sports Interactive внесла актуальні правки у світовий футбол. Йдеться про те, що російську збірну відсторонили від участі в міжнародних змаганнях, а місцеві футбольні команди тепер не можуть взяти участь в турнірах під егідою УЄФА. Саме інформації про такі правки й присвячена ціла новина на сайті розробників.

Згідно з офіційною інформацією, два вищезгадані оновлення з'являться у Football Manager 2022 з новим патчем. Також разом з ним у відеогру внесуть дуже цікаву правку, яка пов'язана з українськими футболістами. Річ у тім, що тепер вони будуть вважатися громадянами ЄС у перші три ігрові сезони. Розробники посилаються на реальну ситуацію, коли українці, що тікають від війни, можуть до трьох років працювати в ЄС без потреби у візі чи дозволі на роботу.

З інших цікавих оновлень варто виділити такі:

У відеогрі будуть відображатися реальні санкції, які накладені на власників футбольних команд.

Схожі зміни торкнуться й спонсорства деяких колективів.

Оновлена ймовірність переходу гравців "з та до клубів з постраждалих ліг".

Відкореговане коло запитань на російських пресконференціях.

Російські клуби тепер не прагнуть потрапити в єврокубки.

Розробники зі Sports Interactive написали, що подібних невеликих змін дуже багато, а ознайомитися з ними можуть всі власники гри. Розробники додали, що з актуальних змін не внесли лише одну. Йдеться про український футбол, який зараз повністю зупинився. Автори вирішили залишити його доступним у Football Manager 2022.

Як все працює

Зазначимо, що всі вищезгадані зміни з'являться лише в тому випадку, якщо ви розпочнете нову кар'єру у Football Manager 2022. Також зрозуміло, що працювати все буде лише після того, як ви завантажите відповідне оновлення. Згідно з даними розробників, наразі воно доступно не у всіх сервісах.

Якщо ж ви зайдете у свій старий сейв, то зможете стати свідком того, що російські та білоруські клуби будуть проводити товариські матчі лише в межах своєї країни. А всі поєдинки в межах континентальних та міжнародних змагань вони гратимуть на нейтральних стадіонах. Також додамо, що вищезгадане стосується й місцевих національних збірних.