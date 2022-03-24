Увесь цивілізований світ продовжує засуджувати російську воєнну агресію та вводити санкції проти цієї країни. Відставати від нього не хочуть й представники Роскомнагляду, які почали боротися зі сферою відеоігор та кіберспорту. А сьогодні ми на Games24 розповімо одразу про кілька показових випадків.

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Офіційна причина блокування

Цього разу їхній федеральний орган виконавчої влади вирішив взятися одразу за кілька дуже відомих українських "екстремістських" організацій. Йдеться про офіційний сайт відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2, а також про групи компанії WePlay Esports та коментатора v1lat в популярній на Росії соцмережі "VK".

У всіх трьох випадках блокування відбулося згідно з рішенням російської Генпрокуратури. Детально розбирати своє рішення її представники не стали, щоправда, у випадку S.T.A.L.K.E.R. 2 є посилання на статтю 15.3 місцевого федерального закону. Згідно з нею, Роскомнагляд може обмежувати доступ до сайтів, які займаються екстремістською діяльністю, закликами до насильства та погрозами в адрес росіян.

Чим же займалися ці "екстремісти"

У випадку офіційного сайту відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl все дуже просто. Річ у тім, що українські розробники з GSC Game World опублікували на головній сторінці лист, в якому написали правду про війну. Також в ньому є інформація про те, як можна матеріально допомогти ЗСУ та благодійним організаціям.

Лист розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот

Щось схоже можна побачити в офіційному пабліку WePlay Esports та українського коментатора v1lat. Вони писали правду про війну, а також намагалися доносити її до росіян. Якихось агресивних постів, закликів до насильства чи чогось подібного там взагалі немає. Додамо, що навіть під час війни адміністрація цих груп намагалася орієнтуватися на кіберспортивні новини.