Увесь цивілізований світ продовжує засуджувати російську воєнну агресію та вводити санкції проти країни-агресора. Осторонь не стоять й розробники відеоігор, які ще з перших днів війни почали проявляти свою позицію. Про глобальні подібні речі ми на Games24 вже розповідали, а сьогодні хочемо згадати ще й про такі, які більшість з вас могла пропустити.

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Росіян не пустили на конференцію GDC 2022

Розпочнемо з досить резонансної новини, яка пов'язана з міжнародною ігровою конференцією GDC, яка проходить цими днями в Сан-Франциско. Річ у тім, що її організатори анулювали реєстрації представників ігрової індустрії Росії та повернули їм кошти.

Своє рішення виносити на публіку вони не стали, а просто розіслали розробникам листа, в якому йшлося про те, що їхнє рішення не підлягає перегляду. Також організатори GDC 2022 написали, що таке рішення піде на користь заходу та всім його учасникам.

GDC 2022 / Фото з офіційного сайту конференції

Відеоігри в оренду

На Росії продовжують рости ціни на фізичні копії відеоігор. Наприклад, Gran Turismo 7, яка так й не вийшла на території країни-агресора, в місцевих перекупників коштує до 18 тисяч рублів. Хоча раніше стандартну версію відеогри для PS5 можна було передзамовити за 5,5 тисячі рублів.

Також цікаво, що російські перекупники вже навіть почали здавати цю відеогру в оренду. Відзначимо, що йдеться про оренду дисків та навіть облікових записів з Gran Turismo 7. За тиждень такого задоволення треба заплатити до тисячі рублів, а за місяць – приблизно 3 тисячі.

Ціни різняться, бо на місцевому ігровому ринку з'явилося чимало таких підприємців. Відзначимо, що цей випадок просто показовий, а загалом щось схоже можна написати й про інші офіційні диски з будь-якою новою відеогрою.

Відеогра Gran Turismo 7 / Фото з крамниці PS Store

Інші "перемоги" російського ігрового ринку