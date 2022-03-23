Весь цивилизованный мир продолжает осуждать русскую военную агрессию и вводить санкции против страны-агрессора. В стороне не стоят и разработчики видеоигр, которые еще с первых дней войны начали проявлять свою позицию. О глобальных подобных вещах мы на Games24 уже рассказывали, а сегодня хотим упомянуть еще и о таких, которые большинство из вас могло пропустить.

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Россиян не пустили на конференцию GDC 2022

Начнем с достаточно резонансной новости, связанной с международной игровой конференцией GDC, которая проходит в эти дни в Сан-Франциско. Дело в том, что ее организаторы аннулировали регистрации представителей игровой индустрии России и вернули им средства.

Свое решение выносить на публику они не стали, а просто разослали разработчикам письмо, в котором говорилось, что их решение не подлежит пересмотру. Также организаторы GDC 2022 написали, что такое решение пойдет на пользу мероприятию и всем его участникам.

GDC 2022 / Фото с официального сайта конференции

Видеоигры в аренду

На России продолжают расти цены на физические копии видеоигр. К примеру, Gran Turismo 7, которая так и не вышла на территории страны-агрессора, у местных перекупщиков стоит до 18 тысяч рублей. Хотя раньше стандартную версию видеоигры для PS5 можно было предзаказать за 5,5 тысячи рублей.

Также интересно, что российские перекупщики уже даже начали сдавать эту видеоигру в аренду. Отметим, что речь идет об аренде дисков и даже аккаунтов с Gran Turismo 7. За неделю такого удовольствия нужно заплатить до тысячи рублей, а за месяц – примерно 3 тысячи.

Цены разнятся, потому что на местном игровом рынке появилось немало таких предпринимателей. Отметим, что этот случай просто показателен, а в общем что-то похожее можно написать и о других официальных дисках с любой новой видеоигрой.

Видеоигра Gran Turismo 7 / Фото из магазина PS Store

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