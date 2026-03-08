Амбітна гра Gang of Dragon від творця серії Yakuza під загрозою скасування

Шанувальники серії відеоігор Yakuza можуть не дочекатися нового проєкту творця серії, який був анонсований всього кілька місяців тому.

Студія, заснована творцем серії Yakuza Тосіхіро Нагоші, може закритися, так і не випустивши дебютну відеогру, повідомляє Bloomberg.

Gang of Dragon скасують?

За даними видання у п'ятницю 6 березня працівникам Nagoshi Studio повідомили, що їхня майбутня відеогра Gang of Dragon залишиться без фінансування.

Проєкт повноцінно представили лише три місяці тому на церемонії TGA 2026 і трейлер захопив як фанатів творчості Нагоші та пересічних геймерів.

Видовищний бандитський екшн, протагоніста в якому втілив корейський актор Ма Дон Сок, мав розповісти драматичну історію в найвідоміших районах Токіо.

Одначе, як стверджується, розробка гри опинилася в халепі та студія запросила додаткове фінансування у розмірі 44,4 мільйона доларів, інформує VGC.

Видавець Gang of Dragon, компанія NetEase повідомив, що не має на меті давати такі кошти, тож розробники на чолі з самим Тосіхіро почали самостійно шукати нового спонсора. В разі невдачі, на гру очікуватиме скасування.

Щоправда, наразі ні NetEase, ні самі Nagoshi Studio не прокоментували цю інформацію, тож можливо сторонам все ж вдасться дійти згоди.

Чим відомий Тосіхіро Нагоші?