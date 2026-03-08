Амбітна гра Gang of Dragon від творця серії Yakuza під загрозою скасування
- Студія Nagoshi Studio може закритися, якщо не знайде фінансування для гри Gang of Dragon.
- Розробники шукають нового спонсора, оскільки NetEase не планує виділяти додаткові 44,4 мільйона доларів.
Шанувальники серії відеоігор Yakuza можуть не дочекатися нового проєкту творця серії, який був анонсований всього кілька місяців тому.
Студія, заснована творцем серії Yakuza Тосіхіро Нагоші, може закритися, так і не випустивши дебютну відеогру, повідомляє Bloomberg.
Цікаво Анонсовано атмосферну відеогру Scavland, розробник якої надихався українськими STALKER та METRO
Gang of Dragon скасують?
За даними видання у п'ятницю 6 березня працівникам Nagoshi Studio повідомили, що їхня майбутня відеогра Gang of Dragon залишиться без фінансування.
Проєкт повноцінно представили лише три місяці тому на церемонії TGA 2026 і трейлер захопив як фанатів творчості Нагоші та пересічних геймерів.
Трейлер гри: дивіться відео
Видовищний бандитський екшн, протагоніста в якому втілив корейський актор Ма Дон Сок, мав розповісти драматичну історію в найвідоміших районах Токіо.
Одначе, як стверджується, розробка гри опинилася в халепі та студія запросила додаткове фінансування у розмірі 44,4 мільйона доларів, інформує VGC.
Видавець Gang of Dragon, компанія NetEase повідомив, що не має на меті давати такі кошти, тож розробники на чолі з самим Тосіхіро почали самостійно шукати нового спонсора. В разі невдачі, на гру очікуватиме скасування.
Щоправда, наразі ні NetEase, ні самі Nagoshi Studio не прокоментували цю інформацію, тож можливо сторонам все ж вдасться дійти згоди.
Чим відомий Тосіхіро Нагоші?
Японський геймдизайнер Тосіхіро Нагоші відомий як творець серії Yakuza (Like a Dragon) та працював над нею до 2021 року.
Тоді він покинув SEGA та пристав під знамено NetEase, де створив власну студію з метою створювати ще амбітніші проєкти, інформує PC Gamer.
Наращі єдиною анонсованою грою Nagoshi Studio була Ganf of Dragon, якій і загрожує скасування.