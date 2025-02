Для Indiana Jones and the Great Circle розробники взяли зовнішність легендарного професора археології у виконанні Гаррісона Форда, але озвучив його інший актор, інформує 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Форд задоволений Бейкером

Честь стати голосом культового мисливця за скарбами випала відомому для геймерів Трою Бейкеру і він впорався із завданням просто дивовижно.

Навіть "оригінальний" Індіана Джонс визнав майстерність Бейкера. Форд назвав роботу колеги "блискучою" і вказав на це як на доказ того, що штучний інтелект не потрібен, щоб відтворити такий знаменитий голос, як його.

Тобі не потрібен штучний інтелект, щоб вкрасти мою душу. Ви вже можете зробити це за 50 копійок, маючи хороші ідеї та талант. Трой виконав блискучу роботу, і для цього не потрібен був штучний інтелект,

– заявив Форд.

Трейлер гри – дивіться відео

Окрім того, легендарний актор сказав кілька слів про те як він ставиться до того, що його відомі образи використовуватимуть після смерті.

Мій план полягає в тому, щоб продовжувати працювати цим обличчям, доки мені не буде байдуже, що відбувається. Я продаю його по частинах, поки я живий. Я отримав компенсацію. Тобі не потрібно про мене хвилюватися,

– дотепно відповів Гаррісон.

Сподіваємося, що цей план Форда працюватиме ще дуже довго.