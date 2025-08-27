Пригодницький шутер Gears of War: Reloaded, оновлена версія культової першої частини, вийшов 26 серпня, але його старт важко назвати успішним. Гра отримала "змішані" відгуки у Steam, а піковий онлайн виявився найнижчим серед усіх ігор серії на цій платформі.

За першу добу після виходу Gears of War: Reloaded отримала у Steam понад 600 відгуків, з яких лише 49% були позитивними (загалом оцінки отримали статус "змішані"), розповідає 24 Канал.

Чому гравці розкритикували ремастер?

Гравці переважно скаржаться на технічні проблеми:

вильоти,

критичні баги,

проблеми через які гру неможливо запустити після зміни налаштувань графіки,

некоректну роботу на ультрашироких моніторах.

Крім того, деякі користувачі не отримали бонуси за передзамовлення.

Водночас частина гравців позитивно оцінила ремастер. Вони радіють появі першої частини Gears of War у Steam, відзначають покращену графіку, добру оптимізацію та стабільне з'єднання в мультиплеєрі.

Розробники зі студії The Coalition вже відреагували на скарги. На офіційному сайті Xbox вони підтвердили, що знають про проблеми з вильотами та бонусами за передзамовлення, і запевнили, що вже працюють над виправленнями.

Крім технічних недоліків, гра показала слабкий старт за кількістю гравців. Піковий онлайн у Steam ледве сягнув 4,8 тисячі осіб. Це найгірший показник в історії серії на платформі.

Для порівняння, у Gears 5 цей показник становив 10,1 тисячі гравців, а у Gears Tactics – 7,3 тисячі.



Показники активності Gears of War: Reloaded / Фото SteamDB

Gears of War: Reloaded вийшла на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S та доступна за підпискою Game Pass. Ремастер підтримує роздільну здатність 4K, 60 кадрів на секунду в кампанії та 120 – у мультиплеєрі.

Слід зауважити, що останніми днями римейкам культових ігор не щастить. Інша популярна гра Metal Gear Solid Delta Snake Eater також отримала не найкращі відгуки користувачів.