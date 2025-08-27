Ремастер Gears of War: Reloaded невдало стартував у Steam
- Gears of War: Reloaded отримала змішані відгуки через технічні проблеми, такі як вильоти, баги і проблеми з налаштуваннями графіки.
- Розробники підтвердили знання про проблеми і працюють над їх виправленням, а піковий онлайн у Steam сягнув лише 4,8 тисячі осіб, що є найнижчим показником для серії.
Пригодницький шутер Gears of War: Reloaded, оновлена версія культової першої частини, вийшов 26 серпня, але його старт важко назвати успішним. Гра отримала "змішані" відгуки у Steam, а піковий онлайн виявився найнижчим серед усіх ігор серії на цій платформі.
За першу добу після виходу Gears of War: Reloaded отримала у Steam понад 600 відгуків, з яких лише 49% були позитивними (загалом оцінки отримали статус "змішані"), розповідає 24 Канал.
Чому гравці розкритикували ремастер?
Гравці переважно скаржаться на технічні проблеми:
- вильоти,
- критичні баги,
- проблеми через які гру неможливо запустити після зміни налаштувань графіки,
- некоректну роботу на ультрашироких моніторах.
Крім того, деякі користувачі не отримали бонуси за передзамовлення.
Водночас частина гравців позитивно оцінила ремастер. Вони радіють появі першої частини Gears of War у Steam, відзначають покращену графіку, добру оптимізацію та стабільне з'єднання в мультиплеєрі.
Розробники зі студії The Coalition вже відреагували на скарги. На офіційному сайті Xbox вони підтвердили, що знають про проблеми з вильотами та бонусами за передзамовлення, і запевнили, що вже працюють над виправленнями.
Крім технічних недоліків, гра показала слабкий старт за кількістю гравців. Піковий онлайн у Steam ледве сягнув 4,8 тисячі осіб. Це найгірший показник в історії серії на платформі.
Для порівняння, у Gears 5 цей показник становив 10,1 тисячі гравців, а у Gears Tactics – 7,3 тисячі.
Показники активності Gears of War: Reloaded / Фото SteamDB
Gears of War: Reloaded вийшла на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S та доступна за підпискою Game Pass. Ремастер підтримує роздільну здатність 4K, 60 кадрів на секунду в кампанії та 120 – у мультиплеєрі.
Слід зауважити, що останніми днями римейкам культових ігор не щастить. Інша популярна гра Metal Gear Solid Delta Snake Eater також отримала не найкращі відгуки користувачів.