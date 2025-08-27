Хоча офіційний реліз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланований на 28 серпня, власники розширеного видання вже змогли оцінити гру, розповідає 24 Канал. У Steam проєкт отримав понад 1400 відгуків, а його загальний рейтинг склав 77%, що відповідає статусу "переважно схвальні".

Що сподобалося і не сподобалося гравцям в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Гравці позитивно відзначають графіку, повністю перероблену на рушії Unreal Engine 5, а також ігровий процес, який зберіг ключові риси оригіналу. Водночас основні претензії стосуються поганої оптимізації, відсутності підтримки ультрашироких моніторів та надмірної консервативності ремейку.

Деякі користувачі вважають, що розробники з Konami підійшли до роботи менш творчо, ніж у випадку з ремейком Silent Hill 2, який пропонував новий погляд на класику.

Оригінальна Metal Gear Solid 3: Snake Eater вийшла 17 листопада 2004 року в Північній Америці та 16 грудня того ж року в Японії для ігрової консолі PlayStation 2. У Європі та Австралії гра стала доступною на початку березня 2005 року.



Свій культовий статус гра здобула завдяки поєднанню інноваційного геймплею, глибокого сюжету та кінематографічної подачі, що було проривом для свого часу.

А що кажуть критики?

Цікаво, що ігрові критики оцінили гру значно вище: на агрегаторі рецензій Metacritic її рейтинг становить 85–86%. Вони назвали ремейк "беззубим", але загалом успішним відтворенням класики з PlayStation 2.

Сама Konami позиціює проєкт як спосіб познайомити з франшизою нове покоління гравців та підготувати ґрунт для майбутніх ігор серії MGS.

Трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – дивіться відео: